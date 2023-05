GRANDE NOTÍCIA do Bolsa Família! Quem deseja receber, pode comemorar

O Bolsa Família atende atualmente 21 milhões de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e tem mais pessoas na fila de espera para entrar no programa que é o maior programa social do Brasil.

O presidente da República, Lula da Silva (PT) desde o lançamento do programa em março de 2023 vem implementando o programa para ajudar financeiramente as parcelas das famílias que são numerosas e que estão enfrentando uma vulnerabilidade econômica, pois apenas com R$ 600 para quem tem família grande ainda sobrevive com grande dificuldade.

parcela será fixa no valor de R$ 600.

Mudanças positivas no programa

Essas modificações afetam diretamente os beneficiários, porém de uma maneira favorável. Pois a partir de agora, oficialmente, todas as famílias que são cadastradas no Bolsa Família vai receber mensalmente a parcela fixa de R$ 600, ou seja, esse valor não irá mudar, pois é uma promessa de Lula em sua campanha que iria continuar com esse valor igual do antigo governo, Jair Bolsonaro.

Lula ainda diz que vai fazer o possível para tirar o país do mapa da fome pois no ano da pandemia o Brasil voltou a ingressar nesse mapa, mas sabemos que as circunstâncias também não eram as melhores.

Devido a esse cenário, assim que Lula relançou o programa Bolsa Família (pois na gestão de Jair Bolsonaro se chama Auxílio Brasil), sua equipe tem tentado ao máximo enfatizar que medidas estão sendo estudadas para melhorar a condição de vida do cidadão que enfrentam situação de pobreza e de extrema pobreza.

Benefícios adicionais

Dentro disso, o presidente Lula complementou o programa social com benefícios adicionais para aumentar o valor da parcela do auxílio, mas somente para famílias específicas e que estejam dentro dos requisitos.

Como o programa Bolsa Família é o maior do Brasil e atende milhões de pessoas dando um suporte financeiro através do cadastro do CadÚnico (Cadastro Único), para essas famílias o governo adicionou pagamentos extras que serão pagos mensalmente junto com a parcela fixa de R$ 600,00.

Quais são esses benefícios e valores?

Neste ano de 2023, quando já passou o holocausto da pandemia e o mundo está um pouco melhor, agora sim é possível melhorar o maior programa social do país, pois antes não era possível. E como neste ano Lula que está governo, ele anunciou uma renovação que nunca aconteceu antes, o programa terá o maior valor histórico.

As famílias numerosas que serão beneficiadas, pois antes viviam com grande dificuldade agora vão receber um alívio em suas despesas, além da parcela fixa de R$ 600 terão um pagamento adicional conforme a idade dos filhos e dos membros da residência.

Foi complementado o programa Primeira Infância no valor de R$ 150,00 para crianças de 0 a 6 anos, no entanto tem um limite para que esse pagamento seja feito, somente 2 crianças por família. Lula também acrescentou que a partir do mês de junho, também terá pagamento no valor de R$ 50,00 para jovens e adolescentes de 7 a 18 anos, e valor de R$ 50,00 para gestantes.

