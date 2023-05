Começa NESTA SEMANA: pagamento do 13º dos aposentados do INSS foi confirmado

Depois de tantas dúvidas se realmente neste ano de 2023 o pagamento do 13º do INSS iria ser adiantado igual os outros anos, foi anunciado que ainda nesta semana o pagamento já começa a ser liberado para todos os aposentados, pensionistas e os demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social.

A primeira parcela do 13º do INSS já vai começar neste mês de maio e também já está disponível para consultar qual o valor total que irá receber. Basta acessar o site oficial ou o aplicativo MEU INSS. Lembrando que o app está disponível do Play Store tanto para Android como iOS.

Veja quem recebe primeiro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pagamento do 13º do INSS

O beneficiário que recebe mensalmente o valor de um salário-mínimo, que é R$ 1.320,00, vai receber entre os dias 25 de maio ao dia 7 de junho. Os primeiros beneficiários que vão receber serão aqueles que tem o cartão do benefício final 1, e assim por diante, será nesta ordem. Já o beneficiário que recebe a mais do que um salário-mínimo vai receber entre o dia 1 a 7 de junho.

A primeira parcela do 13º do INSS vem completa, ou seja, sem descontos como por exemplo o do Imposto de Renda, já a segunda parcela do pagamento vem com os descontos e será pago no mês de junho. São cerca de 30 milhões de beneficiários que vão receber esse pagamento.

Quem tem direito ao 13º?

É extremamente importante relatar que os beneficiários do INSS que recebe:

Auxílio por incapacidade temporária

Auxílio-acidente

Aposentadoria

Pensão por morte

Auxílio-reclusão

Também terão direito de receber o 13º do INSS neste ano de 2023, e o total disso será um pagamento no valor de R$ 62,6 bilhões.

Histórico de pagamento do 13º do INSS

Já faz dois anos que o pagamento do 13º do INSS sofreu alterações e começou a ser pago nos meses de abril e maio, tudo isso devido a crise que passamos da Covid-19, pois antes esse abono anual era pago somente no segundo semestre do ano, entre os meses de agosto de novembro.

No início desse ano diversos beneficiários ficaram na dúvida de como iria acontecer esse pagamento, se iria ter adiantamento ou não.

Não podemos deixar de destacar que o reajuste no salário-mínimo influencia também no valor do benefício, por isso que o valor total agora é de R$ 1.320,00 para quem recebe o valor do salário. Já a pessoa que recebe a mais do que o salário-mínimo, o teto segue no valor de R$ 7.507,49 esse é o máximo.

