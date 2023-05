HBO MAX: top 5 séries e filmes que estão ESTOURANDO na plataforma

Escolher o que assistir no final de semana, ou mesmo durante a semana, depois de um árduo dia de trabalho, é uma tarefa difícil de ser cumprida, principalmente quando se assina mais de uma plataforma de streaming ao mesmo tempo. Porém, quem tem a HBO Max na lista de assinaturas (ou como única assinatura) pode ficar despreocupado.

Durante o conteúdo a seguir, é possível conhecer 5 ótimas dicas de séries e filmes que já estão fazendo imenso sucesso.

Dar o play em cada um dos títulos indicados significa se envolver com histórias maravilhosas, conhecer personagens cativantes e, claro: viver horas de um entretenimento de qualidade.

Estas produções da HBO Max estão encantando os assinantes | Imagem: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

As séries e os filmes que todo assinante de HBO Max deve assistir

Assim como acontece em relação à Netflix e a outras plataformas de streaming, na hora de encontrar o que assistir na HBO Max o assinante também pode se sentir perdido, em meio a tantos títulos incríveis.

Mas, uma coisa é certa: dar o play em uma das 5 produções a seguir é uma escolha que não gera arrependimento.

Aí vão elas:

Amor e Morte

Com título que basicamente é composto por um spoiler, esta minissérie cativa o público principalmente por se basear em um crime que aconteceu de verdade.

A história gira em torno de Candy, uma simples dona de casa que vive com seu marido no Texas, levando uma vida extremamente tranquila. Tudo muda, porém, quando ela decide ir atrás de mais emoção e, para isso, inicia um romance com o marido de sua vizinha.

Sully

Também com foco em uma história real, este título leva os telespectadores de volta a janeiro de 2009, que foi exatamente quando Chesley “Sully” Sullenberger viveu uma situação de emergência no avião que pilotava, após ter as turbinas do mesmo danificadas por pássaros.

Ele consegue salvar todos os passageiros, e vira uma espécie de herói para os Estados Unidos. Porém, graças à agência de regulação aérea local, esquecer toda a parte ruim do acontecimento será mais difícil do que ele imaginava.

Caminhos da Memória

Quando o aquecimento global afeta drasticamente a Terra, um investigador se transforma em uma pessoa influente, ao literalmente recuperar as memórias de seus clientes.

E é justamente seu envolvimento com uma destas clientes que lhe coloca em uma situação desafiadora, mesclando sua vida pessoal e sua vida profissional.

Iludida

Uma médica bem sucedida leva uma vida em que tudo parece perfeito, junto à sua família.

Porém, um fio de cabelo encontrado junto ao lenço usado por seu marido faz seu mundo virar de cabeça para baixo: enquanto assiste a este título, qualquer assinante da HBO Max consegue também se ver em meio a inúmeras emoções, pois se trata de uma trama que realmente “prende”, do início ao fim.

Kara Sevda (Amor Sem Fim)

Nesta dica de série para ser maratonada no final de semana, um casal vive um romance proibido, principalmente por conta de pertencerem a classes sociais diferentes.

Há até mesmo um vilão, cujo objetivo é colocar fim ao amor dos protagonistas, trazendo à tona a reflexão sobre diversos temas, como superação e sacrifícios.

A plataforma está repleta de outros títulos de sucesso

Além dos títulos citados acima, a plataforma HBO Max está repleta de outras produções que estão prendendo os assinantes no sofá por horas.

É o caso, por exemplo, da aclamada série The Last Of Us.

A nostálgica e queridinha do público Friends também faz parte do catálogo.

