ALERTA GERAL! Novos golpes da RESTITUIÇÃO do imposto

Como foi informado logo no início do ano sobre o prazo do Imposto de Renda e também sobre a restituição do imposto, e infelizmente desde quando saiu essa notícia os criminosos já começaram a se aproveitar da situação para praticar golpes.

A restituição do imposto é um valor que a Reforma devolve para o contribuinte por ter pagado um valor a mais nesse imposto, e essa restituição pode ser feita via PIX, mas apenas com a chave CPF. No entanto, hoje em dia é comum diversas criminosas se aproveitarem dessas questões e aplicar golpes com o nome da Receita Federal.

não caia no golpe, confira como estão fazendo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ou seja, são hackers que estão utilizando a internet para a principal aliada para conseguir tirar dinheiro das pessoas. Esse golpe esta acontecendo no Brasil inteiro e vem prometendo um possível saque imediato no valor sobre a restituição do Imposto de Renda, e muitos contribuintes estão acreditando e caindo no golpe.

Receita Federal emitiu alerta

Diante desse cenário de criminalidade, a Receita Federal está emitindo alertas para evitar que mais pessoas caiam no golpe. O órgão também anunciou que eles não enviam links, e-mails para seus contribuintes, as informações são confirmadas apenas no Portal e-CAC e que também podem ser conferidas acesso o site do Gov.br.

Por isso a nossa dica é que se você receber links ou e-mail denuncie porque é golpe, as informações oficiais são somente pelo site, compartilhe com seu amigo para que ele também não perca dinheiro para os criminosos.

Golpes praticados

São tantos golpes que acontecem hoje em dia que precisamos ficar em alerta 24 horas, no entanto, tem um golpe que está acontecendo que é pior do que comentamos acima, os golpistas estão utilizando uma cópia (não autorizada) da logomarca da Receita Federal e também da conta Gov.Br para que as pessoas realmente sejam enganadas e acreditem ser o órgão.

E para complementar, eles ainda informam também os dados para recebimento da restituição via PIX e um link que é falso para que a pessoa visualize esse comprovante.

A nossa dica é para que você nunca clique em um link que seja da Receita Federal, pois o órgão não envia links e nem e-mail, como foi dito acima.

O pagamento da restituição começa a partir do dia 31 de maio e vai até o dia 30 de setembro. É extremamente importante ficar ligado e esperto para não cair em golpe e perder esse dinheiro.

