Estes 4 cursos de Marketing Digital vão revolucionar sua carreira

O Marketing Digital é o sucesso do momento, quem trabalha com marketing de forma autônoma sabe dos desafios que precisa enfrentar mesmo sendo a ferramenta do momento usada para ganhar dinheiro, mas que além disso também tem suas vantagens e benefícios como: flexibilidade, localização e independência financeira. Você acaba se tornando seu próprio negócio.

Quem hoje em dia não gostaria de trabalhar em qualquer lugar e ter flexibilidade de horário, não é mesmo? No entanto, essa área está com grande concorrência dentro do mercado, principalmente para freelancer, por isso é extremamente importância ter um diferencial no currículo e estudar um pouco mais para conseguir se destacar.

confira o nome dos 4 cursos para ter um diferencial no currículo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Plataforma Crowd

A plataforma Crowd é muito utilizada para buscar serviços, é uma plataforma que tem mais de 25 mil freelancers, além disso oferece também cursos gratuitos no programa de capacitação: Crowd Academy.

São várias aulas com diversos conteúdos na área de marketing e tecnologia, porque não tem como falar de um sem o outro, ambos são complemento. São aulas ricas e de grande conhecimento para ter um diferencial no mercado e conteúdo que auxiliam nessa especialização.

Estudar é sempre bom, conhecimento nunca é demais e é sempre bom visto pelas pessoas que contratam profissionais para trabalhar na empresa, quanto mais curso fizer mostra que você é uma pessoa dedicada.

O programa já está disponível de forma gratuita quem é cadastrado no site da empresa, e esses cursos vão abranger também áreas como Copywriting e Facebook Ads.

4 cursos de Marketing Digital

Separamos 4 cursos para você poder fazer e ampliar seu conhecimento no marketing, confira:

1 – Marketing Digital

O curso de Marketing digital está distribuído em 3 módulos e 14 videoaulas, esse curso você vai aprender como criar uma estratégia de marketing digital para realmente dar resultados na empresa.

2 – Introdução ao Facebook Ads

Distribuído em 4 videoaulas, nesse curso você vai aprender o que é tráfego pago, como fazer uma conta de anúncios no Facebook Ads e também os tipos de campanhas e objetivos no Facebook Ads, além de saber encontrar grandes referências para redação desses anúncios.

Veja também: Quer fazer sua empresa crescer em 2023? Mais de 250 ideias de marketing GRÁTIS

3 – Formatando artigos para blog no Google Docs

É um curso rico que ensina como formatar textos de blogs para profissionais aos clientes, são cerca de 10 videoaulas onde o aluno vai aprender como desenvolver a estrutura do título, hierarquizar todas as informações e saber qual o tamanho das frases, sempre priorizando a experiência do usuário.

4 – Encontrando referências para redação de anúncios

E por fim e não menos importante, esse curso é para os profissionais de redação e copywriting onde irá abordar temos que são bastante utilizados no dia a dia da profissão como: inspiração versus Plágio, formatos de anúncios e diversos outros.

Veja também: 3.600 VAGAS em cursos técnicos gratuitos! Saiba como se inscrever