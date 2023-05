Atualização do WhatsApp permite ESCONDER suas conversas totalmente

Uma nova atualização do WhatsApp foi lançada oficialmente no último dia 15 de maio, segunda-feira, e já tem gerado muitas expectativas positivas nos usuários do aplicativo: trata-se de um recurso impressionante, que permite literalmente manter as conversas escondidas e proteger o chat como um todo por meio de senha.

Tendo recebido o nome de “Proteção de Conversas”, tal recurso já começou a ser liberado para algumas pessoas, e muito em breve (talvez até mesmo dentro de poucos dias) chegará para toda a base de usuários, de acordo com a empresa Meta.

Todos os detalhes sobre essa incrível novidade, incluindo a forma como a funcionalidade deve ser ativada, são explicados por meio dos tópicos do artigo a seguir.

Esta atualização do WhatsApp é apenas uma das que a Meta preparou para 2023 | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como realmente funciona a nova atualização do WhatsApp

Uma vez que o usuário do aplicativo escolha dar a determinada conversa uma camada a mais de proteção, a mesma ficará literalmente escondida, em uma pasta oculta. Esse tipo de proteção, aliás, não é necessariamente uma novidade. Porém, antes de a atualização ser anunciada, só era possível ter acesso a ela por meio de outros aplicativos, e não por meio do WhatsApp propriamente dito.

Agora, uma vez anunciada a novidade, toda vez que alguém tiver acesso a um telefone que seja desbloqueado e abrir o app de mensagens, não conseguirá visualizar algumas das conversas que o dono do aparelho tenha decidido ocultar.

E isso acontecerá pelo fato de que o acesso a todas as trocas de mensagens protegidas acontecerá somente a partir do fornecimento de uma senha que o dono da conta (e do aparelho) escolher, seja ela uma biometria ou a senha do próprio dispositivo, por exemplo.

Inclusive, caso a pessoa com quem a troca de mensagens estava sendo feita envie algo, a notificação também ficará oculta, ou seja: não irá aparecer na tela do celular. Lembrando que esta atualização do WhatsApp também protege os arquivos que fazem parte das respectivas conversas, de modo que eles não fiquem visíveis nem mesmo na galeria do aparelho (a não ser, é claro, que a senha seja fornecida).

Como o recurso de Proteção de Conversas deve ser ativado

Para que esta nova atualização do WhatsApp seja ativada, o usuário precisa clicar em um grupo ou pessoa para, então, escolher a opção de bloquear a conversa.

Já para que o desbloqueio de uma conversa seja possível, é necessário que a caixa de entrada seja arrastada para baixo (de forma lenta), e então a opção “Chats bloqueados” irá aparecer, devendo ser selecionada. Feito isso, bastará inserir a senha que foi escolhida inicialmente.

A empresa Meta afirma que, além deste novo recurso, irá liberar outras funções no decorrer dos próximos meses, incluindo a possibilidade de ter senhas realmente personalizadas para bloquear conversas.

Outras atualizações do WhatsApp que são voltadas para segurança

O aplicativo está constantemente aumentando os recursos de privacidade para todos os seus usuários.

Inclusive, por meio da biometria é possível bloquear a abertura do aplicativo: basta ir até “Configurações”, depois em “Privacidade” e escolher este tipo de bloqueio.

Lembrando que outra atualização do WhatsApp que ainda faz muito sucesso e também está na aba “Privacidade” diz respeito a ocultar o “Visto por Último” e o “Online”.

