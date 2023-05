Empréstimo do Nubank: estas são as opções para conseguir um

O empréstimo do Nubank, assim como os empréstimos disponibilizados por outras instituições financeiras, sejam elas físicas ou digitais, é uma ótima opção à qual uma pessoa pode recorrer quando se encontra em dificuldades financeiras, como aquelas ligadas ao pagamento de dívidas.

Mas, claro: desde que a pessoa contratante avalie todos os fatores importantes, como as taxas de juros, as datas de pagamento das parcelas e as formas de pagamento que são oferecidas.

O Nubank, especificamente, trabalha com modalidades de empréstimo que auxiliam seus clientes de diversas formas e, neste artigo, elas serão apresentadas, bem como a forma correta de contratar cada uma da forma mais simples possível, por meio do próprio aplicativo do banco.

As opções de empréstimo do Nubank são de grande ajuda para quem tem conta neste banco | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Este banco trabalha com o famoso empréstimo pessoal

Uma das modalidades de empréstimo do Nubank é, de fato, o empréstimo pessoal, que já é muito conhecido dos brasileiros.

Nesta modalidade, a fintech permite que seus clientes simulem, totalmente em tempo real, o valor que sejam contratar, fazendo a respectiva escolha da quantidade de parcelas e já visualizando, na tela, quais serão os juros cobrados, qual será o montante final e a ser pago e qual será a quantia a ser paga em cada mensalidade.

Enquanto a simulação acontece, também é possível informar qual é o melhor dia para começar a pagar, lembrando que a primeira parcela pode ser paga somente após 3 meses da contratação em si, se o cliente assim desejar.

De modo geral, o valor contratado pode ser pago em até dois anos, sendo que sempre é possível antecipar as parcelas, de modo a deixar o empréstimo mais econômico.

Um empréstimo do Nubank para quem prefere a praticidade do consignado

Outra opção interessante relacionado ao empréstimo do Nubank é a modalidade chamada de NuConsignado, que conta com juros consideravelmente mais baixos e está disponível exclusivamente para quem atua como servidor público federal.

Quem escolhe este tipo de contratação conta com a praticidade de ter as quantias descontadas de forma automática, todo mês, direto do contracheque. Ou seja: não é preciso se preocupar com datas de vencimento, por exemplo.

Outra grande vantagem do NuConsigando está ligada ao fato de que o pagamento total do empréstimo pode ser feito em 96 parcelas, o que garante uma flexibilidade muito maior ao contratante.

Como os empréstimos do Nubank podem ser contratados

Independentemente do empréstimo que o cliente Nubank escolher, a contratação precisará ser feita por meio do aplicativo do banco.

Cada modalidade, porém, possui um processo específico de solicitação:

Como pedir o empréstimo pessoal do Nubank

Ao abrir o aplicativo, é necessário clicar em “Pegar emprestado”; O cliente deve seguir as orientações e, depois, tocar em “Calcular empréstimo”; É imprescindível informar o motivo para a solicitação do empréstimo; Depois de informar o valor que se deseja contratar, será hora de escolher o número de parcelas para pagamento e a respectiva data de cobrança da primeira mensalidade; Revisada todas as informações, bastará clicar em “Continuar”, lembrando que é importante ler o contrato antes de confirmar a contratação (será preciso inserir a senha neste último passo).

Como pedir o empréstimo NuConsignado

Após abrir o app, é preciso clicar “Empréstimos e Consignado”; Depois, será necessário selecionar “Quero simular” dentro da parte do “NuConsignado”; O usuário deverá informar que é “Servidor Federal” e clicar na opção “Novo contrato”, acessando sua conta do Portal Gov.br em seguida; Será preciso fazer uma rápida simulação informando a quantia de dinheiro desejada e o número de parcelas que se pretende ter no contrato; Verificadas todas as informações, será hora de confirmar a solicitação usando a senha de 4 dígitos; Por fim, será preciso voltar ao SouGov.br para de fato aprovar a solicitação; Havendo aprovação, o dinheiro irá diretamente para a conta do cliente Nubank.

