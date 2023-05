Pente-fino do Gmail: Google deletará MUITA gente; veja a lista

O pente-fino do Gmail está muito mais próximo do que muitos usuários imaginam e, inclusive, muitos deles nem mesmo sabem que a gigante Google irá adotar a iniciativa de exclusão de contas em breve.

Assim sendo, quem não entra em algumas contas há algum tempo poderá se deparar com uma verdadeira surpresa no final deste ano, caso vá tentar acesso: a conta simplesmente poderá não existir mais, bem como todos os outros conteúdos ligados a elas e “guardados” em outros locais, como no Drive.

Mais detalhes sobre esta importante decisão estão na leitura a seguir.

O pente-fino do Gmail fará muitos conteúdos sumirem da internet | Imagem: Solen Feyissa / unsplash.com

Por que o pente-fino do Gmail irá acontecer

Exatamente a partir do mês de dezembro, ou seja, no último mês deste ano, a gigante da tecnologia Google adotará uma importante iniciativa em relação a todas as contas que se encontram inativas em sua base, excluindo todas aquelas que estão sem ser acessadas por pelo menos 2 anos.

Trata-se do pente-fino do Gmail.

Esta ação terá como resultado não só a exclusão das contas em questão, mas ainda irá gerar o desaparecimento dos respectivos serviços ligados a elas, como o Google Fotos e o Google Drive: tudo o que estiver salvo nestes locais, portanto, irá deixar de existir.

Para o Google, a adoção deste pente-fino do Gmail é visto como uma espécie de alerta para todos os usuários que estão sem acessar suas contas há um tempo considerável, de modo que eles não “percam suas coisas”.

De acordo com a empresa, o objetivo é fornecer mais segurança para todos, considerando que são justamente as contas inativas que acabam ficando mais suscetíveis a golpes: os criminosos podem simplesmente se aproveitar das mesmas, se apropriando da identidade do verdadeiro dono.

Avisos serão enviados para os usuários do Gmail

Como citado anteriormente, o pente-fino do Gmail só irá acontecer, de fato, no fim deste ano, mais especificamente em dezembro. E, por isso, não é preciso que os usuários se preocupem com um possível desaparecimento de suas contas “da noite para o dia”.

A empresa deixou claro que todos os usuários do e-mail em questão receberão avisos de forma antecipada, diretamente em suas caixas de entrada: será, de fato, uma sequência de comunicados, e não apenas um.

Vale reforçar, mais uma vez, que o ecossistema de serviços integrado às contas inativas também serão atingidos, de modo que vídeos, documentos e fotos, por exemplo, serão excluídos.

Lembrando que tal decisão é voltada, ainda, para contas utilizadas por organizações, como empresas diversas e escolas, o que reforça a importância de prestar atenção aos avisos.

Caso o usuário queira manter sua conta ativa, ao invés de perdê-la para o pente-fino do Gmail, o indicado é que ele busque de fato movimentar tal conta, seja enviando um e-mail ou assistindo a vídeos no Youtube enquanto está logado com o endereço correto.

Sendo uma verdadeira gigante da tecnologia, a Google possui uma das plataformas de e-mail mais utilizadas no mundo, não sendo à toa que busca por iniciativas para manter um ambiente seguro para os seus usuários.

