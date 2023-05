Fim do problema para MUITA gente! WhatsApp começa testes de novidade

Que o WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais famoso do mundo, todos nós sabemos. Porém, o que muitos usuários ainda não sabem (ou não notaram) é que com uma frequência animadora a empresa Meta tem anunciado diversas atualizações para o app, de modo a deixá-lo ainda mais otimizado e, claro, oferecer uma experiência de uso ainda mais interessante.

Existem, por exemplo, novidades voltadas para as comunidades, outras voltadas para a criação e o acompanhamento de enquetes… Porém, um dos recursos que mais irá agradar ao público que já aderiu ao “Whats” como o app oficial de comunicação será explicado no decorrer deste artigo.

Um dos problemas mais recorrentes para os usuários do WhatsApp já tem solução anunciada | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se trata o recurso que o WhatsApp está testando, afinal

É inevitável: até mesmo por meio do WhatsApp existem muitas pessoas que diariamente recebem diversas ligações consideravelmente irritantes, feitas por números desconhecidos.

E é justamente para reverter esse tipo de problema (e de incômodo) que a Meta está em fase de testes com uma funcionalidade completamente nova, cuja promessa é realmente revolucionar a forma como os usuários lidam com tantas ligações indesejadas.

Afinal, trata-se de um tipo de problema que milhões de pessoas enfrentam todos os dias, e agora, finalmente, ele poderá terminar.

Quem já pode fazer uso deste novo recurso

Esta nova ferramenta do WhatsApp, que já está passando por testes, permitirá que literalmente todos os usuários do aplicativo façam o bloqueio daquelas chamadas de pessoas ou empresas desconhecidas, de forma a fornecer mais tranquilidade para quem, por exemplo, está sempre preocupado com a invasão da privacidade em seus aparelhos celulares.

Será possível evitar as famosas chamadas feitas por empresas de telemarketing, bem como as chamadas de spam, que tanto prejudicam a experiência de uso do WhatsApp.

Porém, é preciso considerar que, de acordo com o WABetaInfo, portal especializado em notícias sobre este aplicativo, este recurso de bloqueio até o momento está disponível somente para as pessoas que possuem a versão beta do app, no sistema Android. Trata-se de algo que ainda não chegou para os usuários do sistema iOS, mas, de modo geral, espera-se que todas as pessoas, adeptas dos dois sistemas operacionais, consigam ter acesso muito em breve.

Inclusive, o “print” divulgado pelo portal acima citado mostra até mesmo como o recurso será incorporado à interface do aplicativo, de modo que seu uso seja simples e intuitivo.

Trata-se de mais uma iniciativa que mostra o compromisso do WhatsApp, e da Meta, em oferecer sempre as melhores experiências de uso.

No que diz respeito especificamente ao sistema iOS…

Outra novidade é o lançamento da versão 23.9.77 do WhatsApp, especificamente para os celulares de sistema iOS: ela engloba, por exemplo, a edição de enquetes e a possibilidade de criar figurinhas sem precisar recorrer a outros aplicativos.

Vale a pena frisar, por sinal, que a criação das tão aguardadas enquetes que permitem apenas um voto é um dos recursos que mais tem gerado comentários.

