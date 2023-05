Danos no fígado são percebidos com uso de chá popular

Não é de hoje que os brasileiros optam pelo chá em algumas de suas refeições. Seja no “café” da tarde ou no fim do dia, é sempre uma opção requisitada por muitos. Em meio a isso: os suplementos acabam sendo uma alternativa recorrente para muitas pessoas. Entretanto, isso está ocasionando um alto número de problemas relacionados a ele, incluindo o popular extrato de chá verdade. Bastante popular, muitos creem que o chá possui antioxidantes em sua composição que são capazes de evitar muitos problemas de saúde.

Danos no fígado estão ligados a uso de chá popular | Image by Terri Cnudde from Pixabay

Grande problema em chá verde é encontrado

O grande problema é que o extrato de chá verde por mais que seja derivado de uma planta, possui uma enorme quantidade de catequinas e cafeína. Os números são bem distantes ao serem comparados aos de um pequeno saquinho de chá.

Lembrando que as catequinas são produtos químicos à base de plantas. Presente em ervas medicinais e alimentos. Entretanto, a cafeína ao ser armazenada no fígado acaba sendo muito perigosa à saúde da pessoa.

De acordo com especialistas, o consumo constante do extrato de chá verde é muito perigoso para algumas pessoas, causando sérios riscos ao fígado. O grande “X” da questão é que isso acontece apenas com algumas pessoas.

Uma pequena porção da população é que possui alguns variantes genéticos que acabam elevando os riscos da condição.

Pesquisa é realizada e dados são coletados

O estudo realizado pela equipe avaliou se os participantes com determinadas condições genéticas eram mais propícios a ter sinais de estresse hepático logo após 12 meses ingerindo o extrato.

Os demais participantes ingeriram diariamente 843 miligramas do composto presente no chá verdade. Os pesquisadores dividiram as equipes em duas variações genéticas. Os estudos revelaram que os sinais mais comuns estavam presentes nos participantes do sexo feminino com uma variação no genótipo catecol-O-metiltransferase.

Em resumo, a pesquisa apontou que o risco desse trauma (estresse hepático) pode crescer em até 80% após o consumo prolongado do suplemento citado. Os autores da pesquisa apontam que ainda não é possível definir com segurança quem pode ou não tomar o extrato de chá verde com segurança.

Portanto, por mais que a condição esteja diretamente ligada ao alto consumo do extrato de chá verde, consumir aos poucos o chá não apresentam os mesmos riscos à saúde se comparados aos demais.

Entretanto, há tantos outros chás que fazem bem ao fígado, em contraste ao consumo excessivo dos nutrientes presentes no chá verde. Podemos citar o chá de gengibre, manjericão e alho com limão! Ambos são excelentes antioxidantes para o corpo humano principalmente ao fígado.