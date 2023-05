Os profissionais da limpeza não querem que você saiba destas 6 dicas

Há quem goste de cuidar da própria casa nos mínimos detalhes, porém, para outras pessoas, ter que fazer uma faxina é um verdadeiro pesadelo. E ocorre que, para este segundo público, existe uma ótima notícia: basta seguir as dicas que só os profissionais da limpeza conhecem, e essa tarefa se tornará muito mais fácil e rápida!

Aliás: limpar a casa como um todo ou mesmo cômodos específicos, como a cozinha e o banheiro, não precisa ser um bicho de sete cabeças, e nem mesmo um pesadelo.

E todas as 6 dicas listadas no tópico a seguir provam isso muito bem!

As dicas que os profissionais da limpeza usam e que tornam a vida da dona de casa mais prática

Para muitas pessoas, a correria do dia a dia é inevitável: trabalho, estudo, filhos… Tudo demanda muito tempo e, dentro desse contexto, a tarefa de limpar a casa realmente pode se tornar desanimadora.

Mas, aderindo a estas dicas dos profissionais da limpeza, tudo fica mais fácil:

Dica 1: Usar uma esponja para limpar o box do banheiro

Indispensável nas cozinhas, as esponjas, estando úmidas, também são ótimas aliadas na hora de limpar o box do banheiro.

Elas removem as manchas de água e de sabão com mais facilidade e, o melhor: não deixam o vidro arranhado.

Dica 2: Usar giz para limpar roupas com mancha de óleo

Por mais inusitado que possa parecer, um giz branco de fato pode fazer milagres nas roupas que receberem manchas de óleo.

Basta esfregá-lo sobre a mancha em questão, para que a oleosidade seja absorvida, e depois lavar a peça normalmente.

Dica 3: Usar receita caseira na limpeza dos vidros

Os profissionais da limpeza conhecem diversas receitinhas caseiras que ajudam na hora da faxina.

No que diz respeito à limpeza dos vidros, por exemplo, a dica é usar uma mistura de uma xícara de água, com uma xícara de vinagre branco e uma colher de amido de milho.

Dica 4: Usar o freezer como aliado contra o mau cheiro

Sempre existe aquela roupa que fica com um cheiro ruim que não sai nas lavagens. E solucionar este problema é mais fácil do que parece!

Basta colocar a peça dentro de um saco hermético e, então, deixar esse saco passar a noite no freezer: a temperatura irá acabar com as bactérias e, automaticamente, com o cheiro ruim.

Dica 5: Usar o vinagre branco

Simples e versátil, o vinagre branco é um verdadeiro aliado da faxina!

Para remover manchas de metais, como a torneira, por exemplo, basta molhar um pano com este produto e, depois, deixar este pano sobre a peça a ser limpa, por pelo menos 5 minutos. E, pronto! Após o enxágue, a limpeza já poderá ser notada.

Dica 6: Usar óleo nos eletrodomésticos

As manchas de dedos nos eletrodomésticos podem deixar qualquer dona de casa irritada, mas removê-las é bem mais fácil do que parece.

Basta usar um pouco de óleo (de bebê) ou de azeite sobre elas. Apenas uma gota costuma ser suficiente, mas, se for necessário usar mais, depois é só passar um papel toalha no local, para tirar o excesso.

A solução para quem definitivamente não quer lidar com a limpeza de casa

Mesmo com a existência de dicas como as citadas acima, sempre existirá quem simplesmente não queira lidar com a tarefa de limpar a casa, ou quem simplesmente continue não tendo tempo para isso.

E a melhor saída, nos dois casos, é recorrer à contratação de profissionais da limpeza: afinal, eles conhecem todas as dicas para deixar uma casa impecavelmente limpa.

