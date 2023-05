Como manter a Pensão por Morte do INSS depois de se casar de novo

É uma dúvida frequente de quem já perdeu o seu parceiro (a) mas deseja se casar novamente e tem medo de perder o benefício de pensão por morte do INSS. Nos escritórios de advocacia essa é uma pergunta constante, no entanto, é normal uma pessoa querer reconstruir sua vida após uma perda tão dolorosa.

No entanto, será que realmente a pessoa pode se casar novamente e continuar recebendo o benefício normalmente? Pode acalmar o coração que temos a resposta: casar novamente não vai fazer você perder o direito da pensão, não tem influência alguma.

E vamos te explicar o porquê, continue lendo o texto.

Um novo casamento

Perder um companheiro (a) realmente deve ser uma dor insuportável e depois de alguns passos essas pessoas desejam reconstruir sua vida e ter algo ao seu lado para não ficar sozinha, e isso é normal. Porém diversas pessoas evitam esse tipo de acontecimento em suas vidas por medo de perder a pensão, pois tem várias mulheres, por exemplo, que não tem fonte de renda pois o seu marido que a sustentava.

E assim ficam com medo de entrar em um novo relacionamento e perder essa renda, mas como foi citado acima, pode ficar tranquila que se casar novamente não vai influenciar no cancelamento do benefício.

Não tem como influenciar porque não é algo que está prescrito na lei como um dos requisitos de perder o benefício. Ou seja, se desejar pode se casar novamente sem ter nenhuma dor de cabeça.

Existem sim requisitos que podem levar a esse cancelamento, porém são regras relacionada a idade ou ter um novo benefício, mas não se enquadra em um novo relacionamento.

Quando a pessoa pode perder a pensão por morte?

Só perde o benefício se:

quando for condenado(a) por prática de crime que resultou na morte do segurado

se existir e comprovar a a fraude no casamento, união estável ou formalização destes apenas para receber o benefício

pelo falecimento do beneficiário, ou seja, do dependente viúvo ou viúva

anulação do casamento após a concessão da pensão ao viúvo(a)

pelo encerramento do período previsto de pagamento de pensão para cônjuges, companheiros ou companheiras, inclusive divorciados ou separados judicialmente ou, de fato, com pensão alimentícia estabelecida judicialmente.

Quem pode ter o direito de receber a pensão por morte?

Ao contrário do que todos pensam, não é somente a viúva ou viúvo que podem receber esse benefício. Segundo as regras da Previdência Social, eles podem considerar dependentes o cônjuge, filhos, enteados menores de 21 anos ou inválidos, pais e também os irmãos.

Ou seja, eles vão analisar o caso de cada pessoa em sua particularidade, vão ver pontos como:

Quanto tempo de casados

Idade dos filhos

Se existe incapacidade em algum parente próximo ou nos filhos

Prioridade dos dependentes, e diversos outros.

