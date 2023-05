Recurso do próprio WhatsApp permite transformar áudios em TEXTO pelo app

O WhatsApp é um dos mensageiros mais utilizados em todo o globo, ele simplesmente revolucionou a maneira na qual as pessoas conversam em seu cotidiano. Mas com isso, alguns problemas também surgiram devido o alto número de mensagens que os usuários recebem, isto é, eles não conseguem acompanhar todas, principalmente, quando a demanda de trabalho está alta, sem contar nos áudios, que são imensos, fora os que são mandados apenas para sacanear um colega.

Pensando nisso, o WhatsApp resolveu desenvolver uma funcionalidade para transcrever os áudios em textos, saiba tudo sobre o assunto.

WhatsApp lança um recurso para efetuar a transcrição de áudios, entenda | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Como funciona essa tecnologia?

Primeiro, vale salientar que a tecnologia em questão já vem sendo bastante usada nos últimos anos, mas que seu aperfeiçoamento de fato ocorreu nos últimos meses, com isso, vários programas já implementaram a tecnologia a fim de permitir uma maior acessibilidade a todos, já que até mesmo pessoas que possuem dificuldades na audição, podem usufruir de vários conteúdos.

Por isso, programas de edição de vídeos, por exemplo, já possuem os famosos ‘geradores de legenda automática’, onde usam a mesma tecnologia que o WhatsApp irá usar para transcrever os áudios, provavelmente, com uma leve mudança.

O processo de transcrição é bem complexo, mas de uma maneira simples, o áudio é capturado e vai até um programa, que irá realizar um primeiro processamento, que será responsável por retirar os ruídos e sons indesejados, para que a transcrição fique melhor.

Após esse processo, ele é ‘picotado’ em vários pedaços, para que fique melhor o reconhecimento. Por fim, usando um sistema inteligente e treinado com um vasto banco de dados, ele consegue ‘escutar’ o áudio e transcrever para letras, claro, falando de uma maneira bastante leiga.

Veja também: CHEGOU A HORA! Amazon Anuncia Robô Doméstico Com Inteligência

Como ativar a função?

Desde o ano de 2021, a empresa sonha em disponibilizar a função, mas somente agora, em 2023, que os primeiros testes estão sendo feitos, então, é importante saber que não são todos os usuários que podem usar o recurso no momento, já que ainda está em fase beta. Mas caso você tenha o recurso disponibilizado, saiba como ativar, confira o passo a passo a seguir:

Primeiro, abra o WhatsApp e após isso, vá em configurações e posteriormente na aba de conversas;

Na tela que será aberta, deslize para baixo até encontrar o botão de ‘transcrição de mensagens de voz’;

Para ativar, basta ‘virar’ a chave para o lado oposto, ela ficará na cor verde;

Caso queira desativar, é só fazer o processo inverso.

Com o recurso ativado, basta você ir em alguma mensagem e reproduzir uma mensagem de áudio, assim, em vez de escutá-lo, você verá a transcrição dele na parte de baixo do áudio, conforme o áudio vai sendo reproduzido, as frases contidas neles vão sendo apresentadas.

Lembrando que o recurso já está disponível em outros aplicativos e até mesmo sites, mas levar a funcionalidade até o WhatsApp e de maneira gratuita, é sem dúvida alguma, uma grande revolução no mundo da tecnologia. Já que irá permitir que haja um acesso ainda mais amplo por parte de todos.

Veja também: É MUITA COISA! WhatsApp Decide Lançar 12 Novidades De Uma Vez