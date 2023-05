Auxílio e BÔNUS de R$ 750 no Caixa Tem: quem está na lista dos sortudos?

Essa notícia vai deixar milhares de pessoas felizes por conta do bônus e auxílio de R$ 750. Muitas famílias aguardam o valor dos benefícios caírem na conta para realizarem as compras do mês, e ter a sorte de receber esse valor a mais é bem gratificante.

Os pagamentos desse bônus será junto com o Bolsa Família, devido a um valor extra que algumas famílias conseguem, caso sigam as regras determinadas pelo programa. A seguir, seguem mais informações sobre quem tem direito a esses valores, regras e as datas de quem irá recebê-lo seguindo o número final do NIS.

O app Caixa Tem facilita diversos pagamentos para os brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Auxílio e bônus de R$ 750 diretamente no Caixa Tem

Milhares de brasileiros receberão esta semana os pagamentos do Bolsa Família no Caixa Tem. O benefício é para quem está em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Muitas pessoas ficaram felizes com o valor do pagamento, visto que, além do valor comum do programa, as famílias contam com um adicional no valor de R$ 150, isso se estiverem dentro das regras.

Vale ressaltar que as famílias que tiverem uma criança na faixa etária determinada tem direito de receber a parcela extra do Auxílio + Bônus. Por exemplo, se a família possuir mais de uma criança elegível, o total do benefício pode ser de R$ 750 no pagamento.

O pagamento é depositado no Caixa Tem, o aplicativo está disponível nos dispositivos Android e iOS. A plataforma é bem atrativa, pois oferece vários serviços financeiros, assim, as famílias podem movimentar o valor dos benefícios conforme as suas necessidades.

Nela, é possível fazer diversos tipos de transações, como:

Pagamentos;

Transferências;

Saques;

Compras online com o auxílio.

Sendo assim, como é preciso ter internet para acessar a plataforma, aqueles que não tiverem acesso podem ir até as agências bancárias, casas lotéricas ou nos correspondentes da Caixa. Em qualquer um desses locais é possível fazer qualquer transação.

Como está o calendário do programa Bolsa Família relacionado ao mês de Maio

Conforme descrito acima, esse auxílio mais o bônus podem ser retirados na data prevista para pagamento no mês de maio. Dessa forma, neste mês, os pagamentos começam na quinta-feira, dia 18 e finalizam dia 31.

Para quem não sabe o dia que receberá o pagamento do Bolsa Família em maio, a ordem de pagamento corresponde ao número final do NIS (Número de Identificação Social) do benefício.

As datas do pagamento do benefício do programa seguem as seguintes datas:

NIS final 1: 18 de maio;

NIS final 2: 19 de maio;

NIS final 3: 22 de maio;

NIS final 4: 23 de maio;

NIS final 5: 24 de maio;

NIS final 6: 25 de maio;

NIS final 7: 26 de maio;

NIS final 8: 29 de maio;

NIS final 9: 30 de maio;

NIS final 0: 31 de maio.

Os que querem realizar as transações no aplicativo do Caixa Tem devem esperar o dia do pagamento para fazê-las. Só é possível fazer pagamentos e transferências com o dinheiro em conta.

