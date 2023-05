Pedágios ficarão mais baratos no Brasil: fake ou fato?

Ter pedágios mais baratos é o sonho de todos os motoristas, seja quem dirige veículo de passeio, motorista de aplicativo ou caminhoneiro. Para todos é uma grata surpresa que abaixem os valores para que o tanque fique mais cheio, e isso se trata de um fato em alguns lugares do Brasil.

Conforme visto por alguns motoristas, desde o dia 01 de maio, os pedágios de São Paulo, dentre eles, Araraquara, São Carlos, São José do Rio Preto, Bebedouro e Sertãozinho estão com tarifas reduzidas.

Mas muitas pessoas se perguntam se isso só ocorrerá nessas cidades. Essa diminuição pode se estender para mais lugares, deixando mais brasileiros felizes. Mais informações sobre esse tema podem ser encontradas no artigo a seguir.

Pagar caro em pedágios desanima qualquer pessoa | Imagem: Red John / unsplash.com

Pedágio mais barato em alguns municípios

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, teve a grande iniciativa de tomar a decisão em conjunto com as concessionárias e as agências reguladoras.

Essa baixa do valor do pedágio nessas cidades não é à toa, ela tem o intuito de incentivar os motoristas a usarem as tags de pagamento automático. As pessoas podem ter um desconto de 9% e que pode chegar a 95%, representando um dinheiro a mais no bolso do motorista que passa muitas vezes pelo pedágio.

Essa mudança de valores foi inserida nas rodovias em que os contratos de concessão foram renovados. Por conta disso, as concessionárias definiram o novo valor conforme o governo estadual, e a alteração não teve a cooperação das empresas de pagamento automático.

Regiões que podem ter pedágios mais baratos com as tags

Além do desconto do pedágio usando as tags, diversas outras rodovias de várias regiões oferecem outros benefícios bem atrativos para os motoristas, sendo eles:

Desconto Básico de Tarifa (DBT);

Desconto Usuário Frequente (DUF) para aqueles que usam as tags de pagamento.

Os modelos de desconto também são estabelecidos conforme acordo entre a concessionária e as agências reguladoras. É importante lembrar que todos são direcionados apenas aos pagantes via tag.

Os pedágios do Brasil estão apostando nas tags, e elas estão se popularizando super rápido. Isso ocorre desde quando os pedágios sem praças de cobrança começaram a valer no país este ano.

Trazendo muita agilidade tanto para os motoristas quanto para os colaboradores do pedágio. O esperado é que seu uso traga mais economia para os motoristas, visto que vários incentivos devem ser liberados a partir de agora.

Essa é uma boa notícia para todos os motoristas brasileiros. Por enquanto, esses descontos não estão em todo o país, mas é esperado que a tendência de diminuição de valores dos pedágios vá para outras rodovias do Brasil.

A medida tem o intuito de que todos comecem a utilizar as tags e isso é esperado em todo o país daqui um tempo. O pagamento automático é super simples e a instalação pode ser feita nas próprias praças de pedágio e ainda há outros locais credenciados que podem ser encontrados e até em sites.

