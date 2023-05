Especialistas dão 3 dicas para se tornar uma pessoa MAIS INTELIGENTE

Há pessoas que possuem uma inteligência nata! Com fatores genéticos que proporcionam inúmeros benefícios a mais a fim de conseguir aprender as coisas mais rapidamente. Especialistas afirmam que a inteligência é algo que pode ser adquirido, mediante algumas práticas e hábitos. Portanto, existem 03 dicas que podem ser seguidas que tornam qualquer pessoa muito mais inteligente! As informações deste artigo foram retiradas do livro “Learn It: The Science of Successful Learning”.

Pense um pouco mais

Não paramos de pensar por um único segundo. Entretanto, os pesquisadores afirmam que para obter resultados melhores é necessário pensar ainda mais: entretanto, pensar com qualidade. Pegar uma parte da noite para pensar, meditar e traçar planos com base nas horas vividas é de suma importância.

Um estudo realizado indica que gastar no mínimo 15 minutos antes de dormir pensando com qualidade, é capaz de aumentar a produtividade no dia seguinte em até 25%. Além disso, essa ação treina e exercita o cérebro, a fim de melhorar a capacidade de raciocínio.

Exercite sua mente

Outro ponto é exercitar diariamente a mente com técnicas de memorização. Desse modo, aumentar a capacidade de memorização irá auxiliar na absorção de conteúdos. Dos mais fáceis até os mais difíceis. É como ir para uma academia: a priori, o aluno começa com 3kg e posteriormente evoluindo. Na memorização é da mesma maneira.

Há algumas dicas tal como memorizar cores, siglas, tarefas mentais, etc. Por mais simples que isso pareça: aumenta a capacidade pessoal de aprendizado. Ou seja, memorizar é um exercício para o cérebro. Além disso, usar o computador é um excelente agregante para isso.

Como disse Steve Jobs: “Computadores são como bicicletas para as nossas mentes”.

Misture as coisas

A zona de conforto é o pior ambiente que alguém pode estar. Misture as tarefas durante o dia. Por mais bagunçado que isso possa ser: ajuda o cérebro a pensar mais e ter resiliência mediante as ações do cotidiano. Portanto, ao ser necessário realizar um maior esforço cognitivo, o cérebro irá se adaptar a essa “pressão”.

Com isso, durante ações mais complicadas cujo necessita de pensamentos mais complexos ou acelerados, todo o sistema estará um pouco mais acostumado e tudo fluíra um pouco melhor.

Por fim, dedicação e compromisso são as palavras. Tudo precisa de tempo. Os resultados não hão de vir da noite para o dia, mas mediante a constância em cada ação realizada. Um tijolo por dia, até que a casa esteja construída.

