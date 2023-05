Brasil começou a testar jornada de 4 dias de trabalho; realidade ou sonho?

Boa notícia! Quem nunca sonhou em trabalhar menos dias durante a semana? Poucos acham justo ter que trabalhar 6 dias para folgar apenas 1. Entretanto, essa realidade poderá mudar em pouco tempo. O Brasil será um dos países pioneiros na alteração da jornada de trabalho. Passando de 6 dias por semana para apenas 4 dias. Representando dois dias de folga total.

Nem todos os empregos permitem que os seus funcionários trabalhem apenas entre segunda e sexta-feira. Por exemplo: alguns professores trabalham apenas nesse período. Entenda como funciona e quem tem direito as novas alterações.

Brasil irá testar jornada de trabalhos de 4 dias por semana? | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Jornada de trabalho de 4 dias?

É uma mudança radical! Por mais que o Governo Federal ainda não tenha comentado nada sobre isso, ainda há grandes expectativas. Porque isso está partindo de uma fundação sem fins lucrativos. O nome da empresa é 4 Day Week. Esse teste irá ocorrer entre os meses de junho e dezembro.

O Brasil não é o primeiro país a aderir à modalidade. É válido lembrar que não são todas as empresas obrigadas a entrarem no projeto em si. Caso tenham interesse é possível se cadastrar através do site oficial do programa.

É válido lembrar que é necessário pagar uma taxa de inscrição, a fim de cobrir possíveis custos, etc. Lembrando que ainda não há um valor realmente definido. O intuito do programa é conseguir que o funcionário trabalhe menos e produza mais.

Com isso, irá receber 100% do seu salário trabalhando apenas 80% do período em si. Podendo não simplesmente manter a produtividade como elevar o seu nível de desempenho.

O mesmo será medido através de um sistema de pontos. Espera-se que com isso as empresas consigam perceber que é possível trabalhar menos e produzir muito mais.

O grande obstáculo

Por mais que muitas pessoas estejam interessadas, ainda há um grande obstáculo envolvendo tudo isso. Há um grande mito no Brasil que envolve produtividade e carga horário de trabalho.

Desse modo, engana-se quem acredita que a produtividade está relacionada à carga horária de trabalho.

Uma das responsáveis pelo projeto afirma que o programa possui como intuito levar felicidade e qualidade de vida não somente para o indíviduo ou empresa, mas para suas respectivas famílias e até mesmo sociedade.

Além de afirmar que pessoas que têm uma rotina de trabalho um pouco mais regulada, possui melhores benefícios em sua saúde mental, felicidade dos colaboradores e conseguem entregar muito mais em seus trabalhos.

Portanto, é uma via de mão dupla. Por ser um projeto privado, tudo indica que o Governo não irá aceitar (pelo menos por enquanto).

Mas as diversas empresas privadas brasileiras têm a oportunidade de conseguirem conciliar ambos e aderirem ao programa. Lembrando que o intuito não é reduzir custos, mas levar mais harmonia, produtividade e alegria aos funcionários.

