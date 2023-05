Por que tem gente falando que vai “trair mais” com a nova função do WhatsApp?

Desde os primórdios o assunto traição sempre foi bastante discutido, mas com a evolução dos tempos, há quem diga que isso é normal, e há quem defenda que um relacionamento aberto é a melhor opção. Ao passo que há quem é totalmente contra as frases citadas anteriormente e acredita veementemente que ao ter um relacionamento com alguém, a pessoa tem a obrigação moral de respeitá-la.

Não importa de qual lado você esteja, você vai concordar, que a nova função que foi liberada nesta semana pelo WhatsApp, irá facilitar bastante a traição entre os casais, entenda.

Nova atualização do WhatsApp promete aumentar com as traições | Imagem de Victoria_Regen por Pixabay

O WhatsApp possui opções para proteger a privacidade das conversas?

Por diversas vezes, as mensagens que são enviadas pelo WhatsApp podem ser sensíveis, desde mensagens salientes para uma possível amante até mesmo senhas de bancos.

Portanto, tais conteúdos precisam de uma proteção especial por parte do WhatsApp, vale lembrar, que essa posição tão rígida do aplicativo em proteger as mensagens dos usuários, em certos momentos, virou caso de polícia.

Mas a proteção que o WhatsApp concede, por exemplo, é criptografar as conversas e evitar que terceiros tenham acesso a elas.

Mas, tratando-se de uma proteção local, há algumas funcionalidades que a pessoa pode optar, mas a nova função do aplicativo, promete ser melhor do que as já existentes.

Atualmente, há como proteger o WhatsApp com um número PIN, para evitar que os usuários sejam hackeados, além disso, tem como entrar pelo aplicativo somente por biometria e já dentro do aplicativo, há como arquivar uma mensagem, assim, você não receberá nenhuma notificação.

Como vai funcionar a nova função do WhatsApp?

Já a nova função do WhatsApp promete proteger bem mais, fazendo com que os usuários tenham um espaço para colocar certas mensagens e as conversas serão abertas e mostradas caso a pessoa confirme com sua biometria.

Caso a pessoa não faça isso, as conversas irão continuar bloqueadas e ninguém terá acesso a elas. Por esse motivo, os internautas dispararam, que agora, ficará mais fácil ‘trair’.

Na web também dispararam contra o WhatsApp, que de acordo com os usuários, a cada atualização, ele fica mais perto do que era o WhatsApp GB, que possuía várias funções que hoje estão presentes dentro do aplicativo original. Lembrando que ao usar o WhatsApp GB, os usuários estavam na iminência de serem bloqueados do aplicativo original.

Uma vez que a empresa salientava que a maneira na qual eles usavam a criptografia, não era segura.

E sobre a alfinetada que o WhatsApp recebeu, de fato, é verdade, antigamente, muitos queriam que o aplicativo não mostrasse para ninguém quando a pessoa estava online e isso de fato aconteceu, além disso, outras mudanças como desativar a visualização de mensagens e também não mostrar quem viu seus status estão ativas.

Basicamente, agora é possível ficar totalmente invisível na rede social em questão, isso era o sonho de muitas pessoas e está sendo realizado pela empresa. Tudo isso, para satisfazer os seus usuários e evitar que eles migrem para aplicativos de terceiros que podem colocar em risco a segurança deles.

