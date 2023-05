WhatsApp anuncia recurso para transformar chats em SEGREDOS

No mundo moderno, onde todas as pessoas usam o celular para se comunicar, é comum que todas as informações estejam centradas neles, de maneira mais precisa, nos aplicativos de troca de mensagens. Por eles os usuários trocam dados sensíveis, como senhas bancárias, de redes sociais e até mesmo conversas sigilosas.

E tudo isso acaba ficando a mercê dos perigos do cotidiano, como furtos e roubos, mas para ajudar ainda mais a proteger as conversas dos usuários, a empresa que administra o WhatsApp, acaba de lançar uma nova funcionalidade que promete deixar todos mais seguros e tornar as mensagens uma verdadeira caixa de segredos, entenda.

Como irá funcionar a nova função do WhatsApp?

De acordo com o blog oficial do WhatsApp, a nova função irá permitir que as mensagens trocadas no aparelho sejam protegidas, mas com uma camada de segurança a mais, no caso, a biometria ou a senha do aparelho celular.

Além disso, as mensagens protegidas, não ficarão na mesma aba que as demais, elas ficarão em uma espécie de ‘esconderijo’ e para acessá-las será preciso que o usuário deslize lentamente para baixo e coloque a senha.

No blog do WhatsApp, a empresa salientou:

“A funcionalidade será ótima para pessoas que precisam compartilhar seus telefones de vez em quando com um familiar ou para aqueles momentos em que outra pessoa está segurando seu telefone no momento exato em que chega uma mensagem especial.”

Mediante o que foi exposto, há como perceber que a intenção central da empresa é proteger as mensagens de todos os seus usuários e evitar que terceiros vejam elas.

Atualmente, para essa finalidade, existem algumas funcionalidades, como a de arquivar mensagens, mas ela não consegue de fato proteger o usuário, uma vez que se outra pessoa tiver a senha do aplicativo ou ele estiver aberto, há como ver todas mensagens da categoria arquivadas. Além disso, há como colocar uma senha para entrar no aplicativo, isso parece mais seguro. Todavia, nada chega aos pés de uma aba que é protegida por biometria.

Novidades estão chegando no aplicativo

Essa funcionalidade citada anteriormente, ainda não está disponível para todos, ainda encontra-se na versão beta, mas a previsão é que em breve, os usuários de todo mundo tenham acesso a ela. Sem contar nas demais novidades que estão vindo por aí, de acordo com alguns usuários, a cada atualização, o aplicativo fica mais parecido com o WhatsApp GB.

Provavelmente a funcionalidade mais aguardada, é a de editar mensagens após o envio, que já está sendo desenvolvida e para quem possui a versão beta do WhatsApp web já pode usufruir dela. Isso irá facilitar ainda mais o uso do aplicativo no cotidiano, uma vez que é bastante comum o envio de mensagens erradas e a pessoa acaba precisando apagar ela e mandar outra.

Por fim, o que resta para os usuários é aguardar tudo isso, pois nos próximos meses, há bastante novidades que estão sendo prometidas pelo WhatsApp.

Tudo isso, é um esforço da empresa responsável, para permitir que os seus usuários tenham a melhor experiência possível ao usar o aplicativo.

