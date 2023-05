Kit ANTENA DIGITAL de graça! Quem pode pedir para o governo?

Certamente qualquer brasileiro gostaria de ter um kit de antena digital de graça, porém somente parte da população tem acesso a este benefício tão interessante.

E essa “parte” é formada basicamente por aquelas famílias que se encontram devidamente inscritas dentro do CadÚnico (Cadastro Único): a ótima notícia, agora, é que elas estarão ainda mais perto da modernidade da tecnologia.

Afinal, uma vez incluídas no sistema, estas famílias terão direito ao acesso gratuito ao sinal digital.

É extremamente importante frisar, por sinal, que com a chegada deste tipo de sinal em território brasileiro milhares de pessoas que ainda não têm o aparelho certo, que corresponda a este formato, simplesmente ficarão sem o acesso aos canais de televisão que sejam abertos.

E foi pensando justamente nesta questão que o Governo Federal criou um programa chamado de Kit Antena Digital, por meio do qual fará a distribuição de milhares de antenas digitais e também de conversores: essa distribuição será completamente gratuita, e destinada unicamente às famílias de baixa renda.

Aliás: a base para o surgimento do programa em questão foi a implementação da famosa tecnologia 5G, que traz mais modernização para os brasileiros, mas também tem o “lado negativo” de ser capaz de interferir no sinal que as antenas parabólicas tradicionais recebem.

E isso, inevitavelmente, resulta simplesmente na falta do sinal de TV que as famílias tanto conhecem.

Outra boa notícia, ainda relacionada a este assunto, diz respeito ao fato de que fazer a solicitação do kit e recebê-lo não é necessariamente um processo difícil, conforme é explicado por meio da leitura a seguir.

A antena parabólica convencional deve ser substituída pela antena digital | Imagem: HolgersFotografie / pixabay.com

Como que o kit de antena digital gratuita pode ser obtido

A família de baixa renda que ainda usa a famosa antena parabólica precisa saber que já chegou a hora de trocá-la por um kit digital de televisão. E, o melhor: fazer essa troca não envolve burocracias e, portanto, não é um processo complicado.

Quem pretende fazer isso pode simplesmente ligar para o número 0800 729 2404, por onde poderá fazer o agendamento da instalação. E, claro: também é preciso comprovar que possui inscrição ativa e atualizada no já citado Cadastro Único e que preenche adequadamente todos os pré-requisitos exigidos pelo Governo Federal.

Vale frisar que existem muitas vantagens em adquirir um kit de antena digital de graça, sendo por meio desta troca que toda a família da pessoa solicitante poderá acompanhar os conteúdos disponibilizados na TV aberta com uma qualidade de som e imagem muito maior. Há, ainda, outros benefícios, como a mobilidade no que diz respeito a transmitir informações e a interatividade.

Ou seja:

Trocar a antiga antena analógica pela atual antena digital é essencial para qualquer pessoa que queira continuar tendo acesso aos canais abertos depois que o sinal analógico for desligado definitivamente. Portanto, quem ainda não deu o primeiro passo deve fazer isso assim que possível.

Veja também: Preço do frango DISPARA e assusta os consumidores

Relembrando o que é o Cadastro Único

O Cadastro Único, ou mesmo CadÚnico, é um sistema que foi criado pelo Governo Federal e, desde o ano de 2003, tem sido o principal canal por onde o Governo consegue compreender a situação socioeconômica das famílias brasileiras, principalmente aquelas de baixa renda.

Afinal, é nele que estas famílias inserem informações importantes, como situação de trabalho, escolaridade e renda, de modo que possam participar dos programas sociais, como o Bolsa Família.

Veja também: Já passaram 5 ANOS, minhas dívidas ainda podem ser cobradas?