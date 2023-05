Onde estão as praias de nudismo? 5 lugares em que andar pelado é normal

Não é de hoje que os brasileiros escutam falar sobre as famosas praias de nudismo. Onde andar totalmente sem roupa é normal. Sendo pauta de muitos programas de TVs, raramente algumas praias brasileiras eram apresentadas. Entretanto, no Brasil também existem praias de nudismo e são muito relevantes! Conheça cinco praias de nudismo no Brasil onde andar despido é normal.

5 praias de nudismo brasileiras | Image by mortariberti from Pixabay

Praias de nudismo brasileiras

Por mais que todas sejam praias de nudismo, elas possuem suas próprias regras. Desse modo, uma regra não é válida para todas as praias. Por exemplo: há praias que só aceitam homens acompanhados, etc. Veja abaixo algumas praias brasileiras de nudismo e se surpreenda com cada uma delas!

Massarandupió

A praia de nudismo de Massarandupió está localizada entre Rios, na Bahia. Para chegar até o local há uma jornada muito longa, sendo necessário caminhar aproximadamente 7 quilômetros pelas dunas da região. O nudismo é permitido em algumas partes da praia, e para evitar problemas, os homens não podem entrar sozinhos nessas áreas, apenas acompanhados.

Abricó

Essa praia está localizada no Rio de Janeiro. Fica bem próxima a praia da Tijuca. O ambiente possui aproximadamente 250 meros de extensão e está recheado de rochedos ao redor, o que garante ainda mais privacidade aos visitantes. Não é permitido a presença de animais domésticos e nem de acampamentos.

Barra Seca

Essa praia está localizada no Espírito Santo. É uma das praias mais almejadas pelos amantes da prática. A mesma está cercada de plantas ao redor. Garantindo muito mais privacidade e autonomia aos visitantes. A praia é dividida entre visitantes comuns e sócios que fazem parte do grupo de naturistas da região.

Galheta

Talvez seja uma das praias de nudismo mais populares do Brasil. A praia de Galheta está localizada em Florianópolis. O nudismo não é obrigatório, além de ser possível praticar surfe no local. O ambiente é repleto de espécies de plantas e animais. É uma das pioneiras no segmento nacional.

Tambaba

Essa praia é uma das mais bonitas do Brasil. Está localizada na região da Paraíba, bem próxima a sua capital. Ela é bem conservada, visto que faz parte da área de preservação da região. Com isso há os devidos cuidados com sua vegetação e piscinas naturais.

Por mais que a praia seja de nudismo, apenas em uma determinada parte da região o mesmo é obrigatório. Não é permitido que homens entrem sozinhos na praia. Apenas acompanhado. Há outras praias de nudismo espalhadas pelo Brasil: bem como Praia Olho de Boi e Pedras Altas.

Por mais que ainda seja um tabu para muitas pessoas, cada vez mais cresce o número de interessados na prática. Proporcionando bem-estar aos adeptos, autonomia e melhora na autoestima. Entretanto, é importante sempre procurar por lugares de qualidade que acima de tudo tenha segurança e proteção.