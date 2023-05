Treinamento GRATUITO para quem é MEI; confira se você pode fazer

Quem é MEI muito provavelmente já sabe que, no último dia 15 (segunda-feira) a Receita Federal começou o chamado Treinamento do Microempreendedor Individual (MEI).

Este importante evento caracteriza-se como uma iniciativa cujo público-alvo é composto principalmente pelos professores e pelos alunos dos mais de 500 NAFs (Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal) aprovados em todo o país.

E seu objetivo, como o próprio nome até mesmo deixa a entender, é de fato ajudar o MEI, fornecendo orientações e esclarecimentos a respeito da DASN-MEI (Declaração Anual Simplificada Para o Microempreendedor Individual) e a respeito, também, do uso do Portal do MEI. E, o melhor: tudo isso de forma totalmente gratuita, sem que seja preciso fazer inscrições.

Existem exatamente dois cursos que compõem o treinamento, sendo que cada um deles dura, em média, 20 minutos. Enquanto cada sessão acontece, todos os participantes são levados a conhecer as novidades a respeito da Declaração, todos os pontos que devem ser observados e, ainda, aprender a como navegar corretamente por todo o Portal do MEI.

Desta forma, professores e alunos ficarão ainda mais preparados para ajudar a população durante todo o período no qual a Declaração do MEI pode ser entregue.

Quem é MEI pode contar com ajuda exclusiva em diversas partes do país | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Uma formação de extrema importância para os estudantes

Além do que foi explicado acima, é sempre válido ressaltar que todos os NAFs também estão desempenhando um importante papel no que diz respeito a dar assistência gratuita para todos os contribuintes do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física): isso tem ocorrido em todo o país, por meio de uma parceria específica com a própria Receita Federal.

Tal parceria possibilita que os estudantes do curso de Ciências Contábeis e de todas as áreas que forem correlatas tenham acesso a uma formação mais prática, preparando-os para serem futuros profissionais e, ao mesmo tempo, promovendo mais conscientização nos contribuintes, a respeito da importante função dos tributos e da responsabilidade coletiva sobre os recursos que são arrecadados.

Os NAFs sempre são encontrados dentro das instituições de ensino superior, e funcionam quase que da mesma forma que os Núcleos de Prática Jurídica. Por meio deles, as pessoas que geralmente não possuem o devido acesso aos serviços contábeis recebem auxílio gratuito, sendo que este auxílio, prestado pelos estudantes, sempre é supervisionado de perto pelos professores.

Por fim, o grupo de pessoas acima citado pode ser composto por cidadãos de baixo poder aquisitivo, por quem é MEI (Microempreendedor Individual) e por donos de propriedades rurais de pequeno porte, por exemplo.

Veja também: Quem pode se aposentar por INVALIDEZ? Regras atualizadas

Grande auxílio para o MEI e, também, para o contribuinte do Imposto de Renda

Durante todo o período em que acontece a famosa declaração do Imposto de Renda, cada NAF oferece assistência fiscal e orientação de forma virtual e presencial para o cidadão (Pessoa Física) considerado de baixa renda, bem para todos os demais que possuem dúvidas sobre como preencher e enviar o documento para a Receita Federal.

O Treinamento MEI, especificamente, foi realizado pelas seguintes Regiões Fiscais: 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, sendo que a 7ª propriamente dita teve participação como palestrante.

A 3ª Região Fiscal também colaborou com esta importante iniciativa adotada pela Receita Federal.

Veja também: Nova exigência do INSS? Como o segurado deve fazer para cumprir