URGENTE! Bolsa Família será ANTECIPADO pelo governo

O pagamento do programa Bolsa Família aos seus beneficiários começa amanhã, dia 18 de maio. É uma ótima notícia para quem recebe, a instituição financeira responsável por esse pagamento é a Caixa Econômica Federal.

No entanto, o Governo Federal fez um anúncio e dois grupos serão contemplados com a antecipação desse benefício neste mês, que serão para quem tem o NIS (Número de Identificação Social) com final 3 e 8.

confira o calendário de maio. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Valor do pagamento do Bolsa Família

Cada família do programa recebe mensalmente um valor fixo de R$ 600,00 (continuação do auxílio Brasil). No entanto, assim que Lula relançou o programa ele colocou benefícios adicionais para ajudar financeiramente ainda mais as famílias numerosas do programa.

Ou seja, são mais de 21 milhões de famílias que recebem ajuda, e tem famílias numerosas que não conseguem sobreviver com apenas R$ 600,00. Por isso, Lula falou sobre os benefícios adicionais que são:

Primeira Infância, no valor de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos (será pago no máximo para 2 crianças por família)

Parcela de R$ 50 para adolescentes de 7 a 18 anos

Parcelo de R$ 50 para gestante

As famílias que se enquadrarem nesses requisitos acima vão poder receber bem mais do que apenas R$ 600. Um exemplo disso é uma família que tem duas crianças menores de 6 anos, com o benefício adicional primeira infância, eles vão receber R$ 300, e assim, no final do mês fica uma renda total de R$ 900,00.

Os benefícios adicionais começaram a ser pagos a partir do mês de junho.

Calendário Bolsa Família em maio

Final do número NIS 1: 18 de maio

Final do número NIS 2: 19 de maio

Final do número NIS 3: 22 de maio – Antecipado para sábado, 20/05

Final do número NIS 4: 23 de maio

Final do número NIS 5: 24 de maio

Final do número NIS 6: 25 de maio

Final do número NIS 7: 26 de maio

Final do número NIS 8: 29 de maio – Antecipado para sábado, 27/05

Final do número NIS 9: 30 de maio

Final do número NIS 0: 31 de maio.

O pagamento do Bolsa Família sempre acontece nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

Veja também: Parcelas turbinadas do Bolsa Família com R$ 50; quem vai receber?

Cadastros desbloqueados

Como alguns beneficiários estão tendo seu cadastro desbloqueado agora, ele pode acessar o aplicativo do Caixa Tem para consultar a sua data de pagamento, ou pelo aplicativo do Bolsa Família para ter essas informações.

Veja também: Cartão do BOLSA FAMÍLIA ganha novo recurso surpreendente