Saldo de R$ 4.500 no Caixa Tem liberado agora; quem pode?

Muitas pessoas não sabem, mas é possível obter uma quantia de até R$ 4.500 pelo aplicativo Caixa Tem, especificamente por meio do SIM Digital, oficialmente chamado de Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores.

Este programa garante que quem é MEI (Microempreendedor Individual) tenha acesso a uma linha de crédito, e o mesmo ocorre também em relação a quem é Pessoa Física é empreende, principalmente se tratando do público feminino.

Aliás: este valor específico, de até R$ 4.500, é voltado para quem é Microempreendedor Individual. Já os empreendedores Pessoa Física, por sua vez, podem conseguir contratar até R$ 1.500 pelo aplicativo, sendo que o objetivo desta iniciativa é apenas um, nos dois casos: incentivar ainda mais o empreendedorismo no país.

Inclusive, até mesmo por esse motivo as taxas de juros mensais adotadas são de no máximo 3,6%, e o prazo para pagamento das parcelas é de até dois anos.

Os valores disponibilizados por meio do programa possuem a finalidade de ajudar os empreendedores a cobrir custos operacionais que dizem respeito às suas empresas, o que inclui o pagamento de contas recorrentes (como internet e energia), e o pagamento dos colaboradores, bem como a compra de mercadorias e matéria-prima para que o negócio possa funcionar perfeitamente.

Todos os detalhes a respeito da contratação dessa linha de crédito são disponibilizados no decorrer da leitura a seguir.

Por meio do Caixa Tem, a Caixa também incentiva o empreendedorismo no país | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como a contratação desse importante empréstimo deve ser feita dentro do Caixa Tem

O primeiro ponto a se ter em mente em relação a esta oferta de crédito é o fato de que a Caixa Econômica Federal determinar que qualquer pessoa que seja MEI deve se dirigir até uma agência deste banco para solicitar o dinheiro.

Por outro lado, quem empreende como Pessoa Física pode simplesmente baixar o aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para os sistemas operacionais iOS e Android) e acessá-lo.

Uma vez feito o login neste app, basta clicar em “Crédito Caixa Tem” e, depois, selecionar a opção “Contratar Crédito Caixa Tem”, sendo de extrema importância deixar muito claro que o crédito contratado será usado especificamente para fins empresariais.

Finalizada essa primeira parte, será possível até mesmo simular o valor do empréstimo e suas respectivas parcelas, a fim de se certificar que realmente se trata de algo que não irá comprometer seu financeiro.

Todas as informações que forem solicitadas devem ser preenchidas corretamente. E, uma vez confirmada a operação, será preciso aguardar 10 dias, em média, para que a análise seja finalizada pela Caixa.

Sobre o aplicativo Caixa Tem

O famoso aplicativo Caixa Tem foi criado pela Caixa Econômica Federal tendo, como principal função inicial, fazer os repasses do Auxílio Emergencial, que foram direcionados para todos os brasileiros de baixa renda durante o período mais crítico da pandemia do Coronavírus.

Mas, agora, ele possui outras finalizadas, tão importantes quanto a citada acima.

É por meio do app Caixa Tem, por exemplo, que as parcelas do programa Bolsa Família (chamado de Auxílio Brasil até o início deste ano) chegam às famílias beneficiárias.

Trata-se de um programa social de transferência de renda, por sinal um dos mais importantes do Governo Federal, e que tem o objetivo de ajudar as famílias brasileiras de baixa renda a cobrir custos básicos mensais, como aqueles ligados à alimentação.

