Homem afirma que OVNI colidiu contra seu carro no litoral de SP

Para muitas pessoas, a ideia de ver um OVNI de pertinho pode parecer muito tentadora. Porém, encontrar um deles literalmente dentro de casa definitivamente pode ser um pouco “demais”. E foi exatamente isso que aconteceu com Marcel de Camargo, morador da cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo.

Um OVNI (originalmente chamado de Objeto Voador Não Identificado) teria causado danos ao seu carro na noite do último dia 09 de maio, terça-feira: o veículo simplesmente estava estacionado na própria garagem da residência quando veio a ser atingido.

Segundo as informações divulgadas pelo A Tribuna, um jornal santista, Marcel afirma ter encontrado o objeto praticamente fervendo, isso sem citar o fato de que, com o impacto, ele amassou a lataria do veículo, acionando o alarme do mesmo imediatamente.

Ao jornal, o proprietário do carro relata que, ao olhar para a garagem, notou que a lataria deste bem estava amassada e um pouco funda, na parte superior (o teto). Ele achou que alguém que estivesse passando por ali simplesmente tivesse jogado alguma coisa pelo lado de fora, mas notou o desenho de um círculo marcando o veículo e, na mesma hora, concluiu que só poderia se tratar de algo que tivesse vindo do céu.

Ele ainda relata que o objeto em questão estava realmente muito quente e que, se o mesmo tivesse atingido alguma pessoa, poderia tê-la levado à morte: não dava nem mesmo para manter a mão encostada, por conta da temperatura. Logo, caso atingisse alguém na cabeça, por exemplo, de fato poderia ser fatal.

Por sorte, ninguém foi atingido.

Mas, afinal: do que se trata esse OVNI tão misterioso?

OVNI foi encontrado dentro de uma garagem, após atingir veículo | Imagem: Albert Antony / unsplash.com

Do que se trata o OVNI em questão, que foi encontrado na casa de Marcel

Marcel de Camargo explica que procurou por seus amigos engenheiros a fim de obter mais explicações, mas nenhum deles soube identificar a real origem do OVNI em questão. E, uma vez que não obteve explicações, o mesmo continua suas tentativas de descobrir como poderá lidar com o prejuízo em seu veículo, e a quem poderá recorrer para que isso seja feito.

Nem mesmo a FAB (Força Aérea Brasileira) sabe explicar do que se trata, sendo que a mesma não confirmou se houve, ou não, a queda de algum objeto de alguma aeronave que porventura tenha passado por Santos/SP no dia e no horário em que o acidente ocorreu.

O que se pode resumir desta história inusitada

Para quem possui interesse no tema “OVNIs”, portanto, é importante saber que um brasileiro, de Santos, teve seu carro atingido por um objeto misterioso, vindo do céu.

A peça em questão é basicamente um cilindro de metal, cuja origem, pelo menos até o momento, ainda é desconhecida.

Uma vez que não sabe de onde, exatamente, o objeto surgiu, o morador citado não tem a quem recorrer, a fim de solicitar ressarcimento pelo dano feito na lataria de seu veículo.

Por fim, claro, é interessante frisar que um OVNI, portanto, não é exatamente os famosos discos voadores vistos nos filmes: eles são literalmente qualquer objeto voador que não possa ser identificado, mesmo pelos órgãos mais competentes.

