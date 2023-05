O que muda com o NOVO RG e quem tem que atualizar para não se dar mal

A notícia sobre o novo RG (Registro Geral) já é conhecida por quase todos, teve bastante comentário no início do novo sobre essa mudança que irá ocorrer me nosso país. A partir do dia 6 de novembro de 2023 todos os órgãos que trabalham com documentos vão ser obrigadores a começar a oferecer esse novo padrão de identificação, que é conhecido como CIN (Carteira de Identidade Nacional).

Se você for perceber, algumas dessas mudanças já começaram a acontecer no último documento vigente, pois uma dessas mudanças é a possibilidade de ter o documento tanto em papel como na versão digital, ou seja, a sua identidade pode ficar salva no celular ou através de um aplicativo.

Tudo isso é pensando na praticidade e facilidade para não ter que ficar levando o documento em papel para qualquer lado e ter mais risco de perder ou ser roubado. Como atualmente todos gostam de guardar todas as informações necessárias hoje no celular, esse documento também foi adaptado para isso.

Mudança do RG

O novo documento está sendo modificado para facilitar para os moradores e terem apenas um documento de identificação, ou seja, não vai mais precisar ficar levando dois ou três documentos, apenas com o CIN a pessoa será identificada, pois constará com todas as informações.

Outra mudança sobre o documento digital é também a facilidade para acessar todas as informações que têm nele, através de um QR-Code vai conseguir ver as informações pessoais da pessoa, tudo isso é para aumentar a segurança e a tecnologia do documento que é usado para tudo em que formos fazer.

Quais informações constará no CIN?

Será um documento bem diferente do RG, terá muitas informações necessárias para quando precisar mostrar o documento já ter todos os dados e não precisar ficar pegando outro documento. No CIN terá:

Nome, data de nascimento

Filiação e foto

Pode acrescentar informações adicionais como: nome social, grupo sanguíneo, se é doador de órgãos, e diversos outros.

Essas informações adicionais são opcionais, mas devemos ressaltar que são informações necessárias e que podem ajudar na hora da urgência, como por exemplo em casos de acidente, pode ocorrer da pessoa perder muito sangue, e através do documento e já tendo essas informações como o tipo sanguíneo já pode ajudar a salvar a vida da pessoa acidentada.

Quem precisa atualizar a identidade?

A atual versão do RG vai continuar valendo até o dia 28 de fevereiro do ano de 2032, por mais que já comece esse ano a ser disponibilizado não tem como todos os cidadãos trocar de uma vez, por isso vai ter esse tempo para migrar –para o novo RG, durante esses anos.

Será até 2032 para não sobrecarregar os órgãos que trabalham com esse documento e para não ter demora e constrangimento na troca do documento, ou seja, esse tempo vai facilitar o processo.

