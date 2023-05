CONCURSO: 300 VAGAS e até R$ 9 mil de salário para trabalhar na praia

Se você deseja ser concursado e trabalhar em uma cidade de praia, saiu a notícia que você tanto esperava: A prefeitura de Santos, compartilhou no dia 15 de maio o lançamento do concurso público que vai abranger diversas áreas.

As inscrições começam nesta quarta-feira (17) através do portal Instituto Mais, que é o responsável pelo concurso e sua preparação. A cidade de Santos é localizada no litoral de São Paulo.

Quantas vagas terá no concurso?

A prefeitura anunciou que são oferecidas 300 vagas, e desse total 35 vagas será reservada para pessoas com deficiência. Já os salários podem variar de R$ 1.780,28 para cargos de ensino fundamental e o salário de R$ 9.883,23 para cargos de nível superior. Ou seja, o salário depende da escolaridade requerida.

Até quando vai as inscrições?

Se você ficou interessado tem até o dia 15 de junho para realizar a inscrição do concurso. Lembrando que tem a taxa de pagamento no valor de:

R$ 48.00 para cargo de ensino fundamental completo

R$ 57,00 para cargo de ensino médio e técnico

R$ 69,00 para o cargo de nível superior.

Adriano Leocadio, que é o secretário de Gestão e Finanças, disse que esse concurso tem como função atender a demanda da administração municipal, e tem um foco especial nos setores de saúde, educação e desenvolvimento social.

Quais são as vagas do concurso de Santos?

Como informado acima serão 300 vagas e elas estão separadas pela escolaridade requerida, ou seja, para as pessoas que tem o ensino fundamental completo, tem vagas para:

Oficial da administração

Agente de portaria

Inspetor de alunos

Tratador de animais

Para as pessoas que possuem o Ensino Médio completo tem os cargos de:

agente cultural

desenhista projetista

fiscal de posturas municipais

guia de turismo regional

operador social

secretário de unidade escolar

técnico de prótese dentária

técnico em biblioteconomia e

técnico de segurança do trabalho.

Já para as pessoas que tem o ensino Superior completo tem vagas de:

administração

serviço social

biologia

medicina em 17 especialidades

psicologia

engenharia

educação física, entre outras formações.

Para ler o edital completo com todas as informações sobre o concurso público, pode ser encontrado no Diário Oficial de Santos.

Oportunidade

O concurso de Santos assim como em qualquer outra cidade é uma grande oportunidade para a pessoa que deseja trabalhar no serviço público, além disso assim que passa no concurso você tem instabilidade no emprego, e isso é muito bom.

Lembrando que a prefeitura de Santos também está dando espaço e oportunidade para pessoas com deficiência e isso faz a total diferença.

