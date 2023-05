Comecei a limpar a escova de dentes com VINAGRE e olha no que deu

Você já limpou a sua escova de dentes? Sabemos que, infelizmente, esse ato não é comum nos brasileiros, somente a minoria que tem esse hábito. Por isso, escrevemos esse texto com algumas dicas do porquê lavar a escova de dente com vinagre.

Sabe aquele vinagre branco que você usa na cozinha? É ele mesmo que vamos utilizar, ele foi descoberto e se tornou uma ferramenta boa para a higiene bucal, quer saber como? Continue lendo esse texto porque vamos detalhar para você as informações.

É um hábito e um segredo que pouquíssimos brasileiros conhecem sobre lavar a escova de dentes com vinagre, e realmente esse truque pode fazer uma diferença na rotina.

veja as dicas como usar o vinagre na escova. Imagem: arquivo/ FreePik

Saúde bucal e limpeza da escova

Escovar os dentes é necessário todos os dias e mais do que apenas uma vez, para realmente ter uma boa saúde bucal. No entanto, ninguém lembra que é necessário também fazer a limpeza da escova de dentes, porque por mais que seja um objeto de limpeza, a escova também pode juntar bactérias que podem prejudicar a saúde bucal.

Por isso, é necessário sempre limpar a escova de dentes ao longo do tempo, é por isso que vamos dar a dica sobre o vinagre branco.

Benefícios do vinagre branco para a escova de dentes

O ingrediente que vamos comentar hoje para essa solução de limpeza da escova de dentes é o vinagre branco, pois ele tem várias propriedades antibacterianas naturais. Ou seja, é um ingrediente que consegue eliminar as bactérias que podem estar ficando acumulada na escova.

É válido ressaltar que o vinagre é um ingrediente barato e fácil para limpar a sua escova.

Como usar o vinagre na limpeza da escova?

É bem fácil pois como citamos acima o vinagre é bem prático, pegue um copo e enche de vinagre até a metade e basta mergulhar a escova de dentes por 2 horas, feito isso, tire a escova e enxague. Pronto, a sua escova está higienizada e sem bactérias.

Isso acontece porque as propriedades que têm no vinagre podem auxiliar nessa limpeza, mas não somente nisso pode tirar também o tártaro da escova.

Pode parecer estranho, pois não é um hábito muito comum de se fazer no dia a dia, os brasileiros não têm esse hábito por isso pode achar estranho. No entanto, limpar a escova com vinagre pode auxiliar na limpeza e ser eficaz, não terá somente uma escova limpa, mas também uma saúde bucal.

