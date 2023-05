Queda HISTÓRICA no preço da gasolina: Petrobras decide abaixar valor

O preço da gasolina sempre entra em crise em nosso país, as vezes baixa o prelo, as vezes aumenta demais e isso tem gerado um desconforto nos motoristas que dependem do carro para trabalhar. Porém, a notícia que temos para hoje é boa: Jean Paul Prates, que é o presidente da Petrobras, compartilhou que irá acontecer uma queda nos preços da gasolina, diesel e GLP, que é conhecido como o gás de cozinha, a partir de hoje, 17 de maio.

Para complementar, a empresa também disse que terá uma nova política de precificação dos combustíveis em todas as refinarias e assim encerra a paridade de importação. Ou seja, com a redução nos preços os valores passaram:

Gasolina: de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro

Diesel: de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro

GLP: de R$ 3,22 para R$ 2,53 por quilo

Na gasolina é uma redução é de R$ 0,40, com uma queda de 12,6%, o Diesel teve uma redução de R$ 0,44 e o GLP redução de R$ 8,97 por botijão de 13kg.

confira a queda da gasolina. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Jean Paul Prates, fez questão de deixar uma fala para tranquilizar as pessoas e afirmou que não terá intervenção do governo dentro desses preços e que o objetivo principal é reduzir a volatilidade e a influência da especulação internacional, e ainda fez questão de ressaltar que esses preços ainda irão seguir uma referência internacional, só que vai ter uma consideração pelos fatores nacionais.

É importante destacar que o preço para as distribuidoras não é o valor final para o consumidor, porque esse repasse depende de cada revendedor.

Nova política da Petrobras

O presidente da Petrobras disse que o preço médio da gasolina nos postos vai cair mais rápido de R$ 5,49 para R$ 5,20 por litro, e enquanto isso o diesel S10 deverá passar no valor de R$ 5,57 para R$ 5,18 por litro.

Uma ótima notícia também para todos os moradores é que o botijão de gás de cozinha vai ficar abaixo no valor de R$ 100 pela primeira vez desde o mês de outubro do ano de 2021, e a nova previsão é que o preço médio vai ser de R$ 99,87 para o botijão de gás de cozinha de 13 kg.

Essa nova política de preços da Petrobras vai abandonar a Paridade de Preços Internacional (PPI) ao qual levava em conta o dólar e também a cotação do petróleo como influenciadores diretos dos preços da gasolina e também do diesel no Brasil.

Ou seja, a partir de agora esses reajustes aconteceram sem uma periodicidade definida que visa evitar a transferência imediata das variações que são internacionais para os preços internos. A empresa também não detalhou a regra que orientará os preços de agora, no entanto também afirmou que utilizará as referências de mercado e tem o custo alternativo do cliente e também o valor marginal para a Petrobras.

O intuito é aproveitar as vantagens competitivas da empresa e também do país sem se distanciar completamente da referência internacional dos preços.

