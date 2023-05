GRANDE NOTÍCIA PARA MULHERES! Caixa prepara novidade exclusiva

Boa parte da população não sabe, mas Caixa Econômica Federal criou o programa denominado Mulheres de Favela e, por meio dele, colocou em prático o projeto Laboratório de Inovação Social, que possui o importante propósito de quebrar qualquer barreira que venha a manter as mulheres, principalmente aquelas moradoras de favelas, do mercado de trabalho e de toda a independência financeira que as mesmas podem adquirir por meio dele.

Esta iniciativa tão significativa já passou por Salvador, pelo Rio de Janeiro e, durante o fim da semana passada, foi a vez de Heliópolis, na cidade de São Paulo, recebê-la.

O programa em questão irá proporcionar capacitação digital e diversas pesquisas, isso sem citar o fato de que também terá nada menos que R$ 16 milhões de investimento por meio do Fundo Socioambiental Caixa.

Todas as mulheres que desejam obter mais informações sobre esta importante iniciativa, assim como os cidadãos em geral, podem obtê-las por meio da leitura dos tópicos a seguir.

O empreendedorismo voltado para as mulheres que moram na favela é incentivado pela Caixa

O programa, que foi iniciado pela Caixa Econômica Federal durante o mês de março, possui diversos objetivos relevantes.

E os principais deles são:

O objetivo de levar boas oportunidades para as pessoas que estão distantes do mercado de trabalho;

O objetivo de romper todos aqueles obstáculos que surgem para as mulheres que moram nas periferias dos grandes centros urbanos;

O objetivo de apresentar para essas mulheres novas possibilidades, no que diz respeito a geração de renda, trabalho e emancipação.

O foco, por sua vez, é trabalhar 3 eixos muito específicos no decorrer de todas as atividades realizadas no projeto Laboratório de Inovação Social.

Esses 3 eixos são:

Eixo de geração de renda, lidando com educação financeira, o incentivo à prática empreendedora e capacitação;

Eixo moradia digna, lidando com o ato de qualificar as habitações e as respectivas infraestruturas próximas;

Eixo qualidade de vida, lidando com os pontos de dificuldades que as mulheres (principalmente quando são mães) enfrentam para entrar e se manter no mercado de trabalho, bem como o oferecimento de atividades de lazer e de creches para as crianças.

O protagonismo das mulheres e a parceria com a Central Única das Favelas (Cufa)

Este projeto criado pela Caixa Econômica Federal para capacitar mulheres conta com o protagonismo feminino desde o começo. Afinal, mesmo antes de o Laboratório ser instalado, o público feminino tem ido às comunidades, a fim de praticar uma escuta atenta.

Em resumo, a intenção é descobrir quais são as reais necessidades do local e quais soluções seriam possíveis, de acordo com as demandas que cada moradora apresenta.

O programa ainda conta com a Central Única das Favelas (Cufa) como parceira: a organização existe há 2 décadas nas comunidades, e colabora com o projeto fornecendo a troca de conhecimentos a respeito da realidade cultural, política, esportiva e social das favelas.

Desta forma, e com esta parceria de peso, a instituição bancária consegue trabalhar de forma ainda mais assertiva sobre as necessidades identificadas.

