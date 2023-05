Quem pode se aposentar por INVALIDEZ? Regras atualizadas

Sabemos que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é o responsável por fazer o pagamento de diversos benefícios ao qual podem auxiliar o segurado em casos de urgência, como por exemplo: auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-acidente e também aposentadoria por invalidez.

E esse texto é especificamente para falar sobre a aposentadoria por invalidez, que se trata quando a pessoa está totalmente incapacitada para exercer suas funções no trabalho. Ou seja, p benefício pode ser concedido pelo INSS quando acontece esse tipo de coisa com o trabalhador que causa a incapacitação, seja por doença ou acidente.

Diferença entre o Auxílio-doença e Aposentadoria por invalidez

Muitas pessoas confundem e tem dúvidas sobre esses dois benefícios, mas tem uma diferença entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, que é auxílio por incapacidade temporária.

Ou seja, a aposentadoria por invalidez não tem um tempo para chegar ao fim, pois ele é pago até enquanto durar a incapacidade do segurado, que em alguns casos é pela vida inteira. Já quando se fala sobre auxílio-doença, é um benefício que o INSS (instituto Nacional do Seguro Social) paga de forma temporária, e chega ao fim quando o trabalhador já estiver apto para voltar ao trabalho.

Se um trabalhador sofrer um acidente no trabalho ou ficar doente e incapacidade para continuar exercendo suas funções remuneradas, é preciso que ele fique afastado dessas atividades e somente a partir do 15º dia do afastamento, seja ele consecutivo ou não, é quando o trabalhador pode agendar uma perícia do INSS para entrar com o pedido de auxílio-doença.

Se entre esses 15 dias a pessoa melhorar, ela pode voltar ao trabalho normalmente sem precisar fazer a solicitação, já que é a partir somente deste dia que entra com o pedido. Durante a perícia do INSS, o médico vai analisar como está o quadro de saúde do trabalhador e decidir se ele está apto para voltar ao trabalho, ou se receberá o benefício temporário (auxílio-doença ou permanente (que é a aposentadoria por invalidez).

Normalmente, é concedido primeiro o auxílio-doença para verificar a possibilidade da recuperação do trabalhador, no entanto, se caso se agravar as condições e for realmente comprovada a incapacidade, esse auxílio é revertido para a aposentadoria por invalidez.

Requisitos da aposentadoria por invalidez

Ter no mínimo uma contribuição de 12 meses (carência)

Não será preciso cumprir carência nas seguintes situações

Acidente de qualquer natureza

Acidente ou doença do trabalho

Desenvolvimento de alguma doença classificada como grave, irreversível e incapacitante pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e da Previdência.

Além disso, é necessário também que a pessoa tenha qualidade de segurado e estar contribuindo com o INSS ou em período de graça (que é quando ainda valem os direitos previdenciários após essa parada nas contribuições para o órgão).

Essa condição de incapacidade para o trabalho precisa ser permanente e comprovada através do laudo médico da perícia, e assim não pode exercer a sua função e nem outra qualquer.

