Nova exigência do INSS? Como o segurado deve fazer para cumprir

O órgão do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é cheio de surpresas e diversas pessoas temem quando precisa solicitar algo, e quando é solicitado um benefício previdenciário é normal receber uma notificação sobre a documentação que está em falta, eles são bem criteriosos nessa questão.

No entanto, atualmente tem maneiras mais práticas e fáceis de realmente conseguir cumprir toda a exigência que o INSSA pede, basta ter o aplicativo MEU INSS (que está disponível para download no Play Store tanto para Android como iOS), ou entrar pelo site no INSS.

Muitas pessoas ficam ansiosas com o tanto de documentação que é exigida e as vezes ficam perdidas nesse processo e no fim não sabe como fazer, e devido a isso muitos casos são demorados pela falta de documento ou porque esses documentos estão desatualizados.

Essa exigência é necessária para o sistema do órgão que gosta de organizar com cuidado todos os dados que são recebidos e também pelo cadastro dos beneficiários. Diversos brasileiros não sabem, porém é simples fazer essa entrega de documentos ao qual o INSS exige, pode fazer isso pelo aplicativo.

Por isso, fique conosco que vamos te mostrar como realizar esse procedimento pelo aplicativo MEU INSS.

Exigência do INSS

Alguns brasileiros ainda não sabem do que se trata essa exigência do órgão e porque ela deve acontecer, no entanto, o INSS precisa de todos os documentos para que seja possível uma análise com cuidado e totalmente criteriosa para a avaliação do benefício.

Ou seja, o INSS pode encontrar alguns erros nesses documentos ou falta de envio de documentos e quando isso acontece é necessário levar o mais rápido possível esse documento que falta para não demorar ainda mais o seu processo de averiguação.

Porém, essa apresentação de documento não precisa ser presencial, sabemos que na correria no dia a dia as vezes não tem como ir pessoalmente até uma agência do INSS, por isso que hoje tem a opção de utilizar o aplicativo do INSS para fazer esse cumprimento de exigência.

Agora é possível entregar esses documentos online pelo app, basta tirar a foto do documento, anexar e enviar.

Cumprir a exigência e enviar o que falta

O primeiro passo é analisar com muita atenção a sua carta de exigência para saber o que precisa fazer, lá encontrará as coordenadas. Além disso, é importante você saber também qual é o prazo que tem para enviar e quais são os tipos de documentos que o INSS pede como exigência.

Confira agora mesmo em um passo a passo como fazer isso através do aplicativo MEU INSS:

Entre no Meu INSS pelo site ou aplicativo

Clique em Acessar com gov.br e entre na sua conta colocando o CPF e a senha

Encontre o ícone de “Cumprimento de exigência”

Clique no protocolo

Responda que você está cumprindo a exigência

Agora anexe os seus arquivos clicando no +

Depois clique em avançar, leia todas as informações e clique em avançar/finalizar para enviar o pedido.

