3.600 VAGAS em cursos técnicos gratuitos! Saiba como se inscrever

As pessoas que têm interesse em se especializar em algo por meio dos famosos cursos técnicos gratuitos agora contam com uma grande possibilidade: o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) do estado do Ceará está com nada menos que 3.600 vagas em seus cursos.

Todas as oportunidades são no formato EaD (Ensino à Distância) e possuem apenas 160 horas de duração total, sendo perfeitas principalmente para quem possui pouco tempo para estudar e não pode sair de casa para isso.

Todos os estudantes que chegarem a completar os respectivos cursos em que fizeram suas inscrições receberão um certificado, conforme previsto na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). O documento, portanto, poderá ser apresentado em todas as provas de títulos, quando o cidadão prestar concursos públicos.

A capacitação é devidamente mediada por um tutor especializado, contando com aulas ao vivo para aprimorar o aprendizado dentro da carga horária prevista (160 horas).

Todas as informações sobre as vagas e sobre como se inscrever nas mesmas estão no decorrer do conteúdo abaixo.

Quais são os cursos técnicos gratuitos que estão sendo ofertados pelo Senai

De fato, são 3.600 vagas a serem preenchidas, sendo que elas correspondem a 4 cursos técnicos gratuitos muito específicos.

Ou seja: somente 4 áreas estão sendo contempladas pelo Senai neste primeiro momento.

Abaixo está a relação dos cursos e a quantidade de vagas para cada um deles:

Curso técnico de Assistente de Contabilidade: total de 600 vagas disponibilizadas;

Curso técnico de Assistente de Operações Logísticas: total de 600 vagas disponibilizadas;

Curso técnico de Assistente de Recursos Humanos: total de 1.200 vagas disponibilizadas;

Curso técnico de Assistente Administrativo: total de 1.200 vagas disponibilizadas.

Quem pode fazer a inscrição nestes cursos

Os interessados em participar dos cursos técnicos gratuitos ofertados pelo Senai do Ceará devem ter concluído pelo menos o Ensino Fundamental, uma vez que essa é a escolaridade mínima exigida de cada participante, e ter pelo menos 14 anos de idade.

Por se tratar de cursos à distância, também é indispensável que os participantes tenham acesso à internet e a dispositivos que permitam a participação em cada uma das aulas, como um smartphone ou um notebook.

Por fim, no ato da inscrição, também é necessário fazer a devida confirmação da impossibilidade de arcar com o financiamento do curso escolhido, utilizando para isso uma autodeclaração.

Como a inscrição deve ser feita

Os cursos técnicos gratuitos do Senai do Ceará estão com inscrições abertas no site da própria instituição e, uma vez fazendo o acesso, o candidato precisa informar alguns dados pessoais, bem como em qual curso quer se inscrever como primeira opção.

Vale lembrar, ainda, que o Senai também possui cursos pagos e, uma vez concluindo o curso técnico gratuito, o estudante terá direito a 20% de desconto, para fazer algum outro curso desta outra categoria.

