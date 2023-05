Já passaram 5 ANOS, minhas dívidas ainda podem ser cobradas?

Infelizmente, a maioria dos brasileiros atualmente estão com o nome negativo e com dívidas, e nos últimos anos isso vem crescendo, sabemos que fomos afetados pela pandemia, houve perda de empregos, negócios fechando, preço das coisas aumentos e todos esses fatores fez com que o índice de negativados subissem.

Muitos comentam que após 5 anos a dívida caduca, porém isso não é verdade e vamos explicar o motivo, o cidadão após esses anos ele não volta a ter um crédito, pois a dívida nunca vai deixar de existir, a maioria das pessoas pensam isso porque depois desse período as empresas de créditos são obrigadas a tirar o nome do devedor das suas litas.

dívida não some depois de 5 anos, confira.

Um exemplo é a Serasa, SPC Brasil e instituições financeiras que são os órgãos que tem essa lista dos brasileiros que fizeram dívidas e não conseguir pagar. Assim que passar 5 anos, o nome da pessoa sai dessa lista dos negativas e não entra no cálculo do score.

No entanto, o banco que ficou devendo pode acionar a justiça e dar um prazo determinado para que esse pagamento seja feito, conforme o Código Civil. Mas essa cobrança também pode acontecer de outra maneira, através de uma ligação ou carta, e assim não leva constrangimento para a pessoa.

Prazos para essas cobranças consideradas judiciais

Se antes você acreditava que depois de 5 anos a sua dívida deixa de existir, não acredite mais nisso, é preciso ficar atento para não receber nenhuma cobrança judicialmente, e isso pode acontecer nesses anos:

1 ano – em casos de despesas com hospedagem e dívidas de seguros

3 anos – em casos de aluguel de imóvel e empréstimos

5 anos – em casos de cartão de crédito, cheque especial, boletos bancários, impostos e convênios médicos

10 anos – em casos de telefone, água e energia elétrica.

É importante ressaltar que esses prazos são valem quando não tem cobrança judicial por essa dívida, agora se for um processo aberto esse prazo não existe mais.

Caducar X Prescrever

É extremamente importante todos os brasileiros saberem a diferença. A dívida não pode ser cobrada quando ela prescreve, ou seja, quando determinada empresa deixa de cobrar ela por muito tempo, por isso caducar e prescrever não podem ser considerados iguais.

Para a prescrição de uma dívida pode variar de acordo com o débito. Por isso, se não efetuar o pagamento durante 5 anos não vai tirar o devedor do problema.

Nome sujo e suas consequências

Quando uma pessoa fica negativa tem problemas em várias áreas, principalmente para:

abrir conta em banco

Conseguir cartões de crédito

solicitar empréstimos (alguns bancos oferecem crédito para negativados, mas cobram taxas de juros muito altas, o que pode acabar gerando um endividamento ainda maior)

conseguir linhas telefônicas (seja móvel ou fixa)

fazer compras no crediário

financiar bens (móveis ou imóveis)

entrar em consórcios

assinar contratos com prestadores de serviço

obter visto de entrada em alguns países.

