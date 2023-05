Preço do frango DISPARA e assusta os consumidores

Há tempos que o preço da carne está alta e saiu da prioridade de compra da lista de mercado dos brasileiros, e com isso, a opção mais em “conta” ficou na linguiça e no frango, no entanto, os preços da carne de frango aumentaram demais nos últimos dias em quase toda parte monitorada pelo Cepea, conforme as informações dos pesquisadores do centro.

Ou seja, esse cenário é também um resultado do aumento da demanda que foi impulsionado pelo pagamento dos salários de parte da população.

Conforme as informações do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), na Universidade de São Paulo, foi um movimento que levou um aumento nas vendas ao qual permitiu que os vendedores pudessem elevar o preço da proteína, os produtos também aproveitaram a boa liquidez desse mercado para aumentar as cotações do frango.

Frango encarece demais

Nesta última segunda-feira (15) o frango apresentou cotações mistas com alterações modestas, já em São Paulo a ave na granja permaneceu estável no valor de R$ 5,10/kg já enquanto a ave no atacado teve uma queda de 0,46% chegando a R$ 6,52/kg. Em casos do frango vivo, não teve referência de preço na cidade de São Paulo.

Já em Santa Catarina o preço continuou alterado no valor de R$ 4,32/kg assim como no Paraná, que está custando o valor de R$ 4,71/kg. Já segundo o Cepea/Esalq que disse na última sexta-feira (12) que o frango congelado e o frango resfriado tiveram um aumento de 0,15% valendo R$ 6,82/kg e R$ 6,84/kg.

Aumento dos preços

Esse aumento dos preços é resultado do aumento da demanda do produto impulsionado pelos pagamentos desses salários pela parte da população brasileira, mais de 71% da produção de frango em nosso país vai para o consumo interno, enquanto isso o restante é exportado, e isso coloca o Brasil como o maior exportador global de frango.

Ou seja, é nítido que o frango é a proteína mais utilizada pelos brasileiros, e estima-se que até o final deste ano vão consumir mais de 10 bilhões de toneladas, que equivale a 51 quilogramas por brasileiro. É realmente bastante coisa.

O frango é vantajoso por ser uma fonte de proteína magra e consideravelmente “mais em conta”, além de ser rica em vitaminas do complexo B e minerais de ferro, zinco e selênio.

