Passo a passo para pagar no PIX com o Bolsa Família

Mensalmente, milhões de pessoas recebem o benefício do Bolsa Família. E diferente de como era há alguns anos, agora é possível realizar a movimentação do montante direto da palma de suas mãos. Provavelmente, daqui algumas décadas, o uso do cartão físico pode se tornar até mesmo obsoleto. Mas o que poucos sabem, é da possibilidade de movimentar todo o valor do Bolsa Família via pix, isso mesmo, você pode até mandar via pix para sua conta bancária de preferência. Para isso, basta baixar um aplicativo que é super leve e fácil de usar, entenda.

Sobre o Caixa Tem

No início da pandemia, o Governo Federal se viu na necessidade de ajudar a população financeiramente falando, uma vez que quase ninguém conseguia trabalhar, somente pessoas que trabalhavam em atividades tidas como ‘essenciais’, o que causou uma crise financeira exorbitante em todo território nacional. Nesse momento, foi lançado o Auxílio Emergencial.

O benefício em questão, ajudava pessoas que estavam sem emprego e não possuíam outra fonte de renda, por conta da pandemia. Mas nesse momento surgiu outro problema, nem todas pessoas tinham uma conta bancária para receber os valores mensalmente, além disso, o envio de um cartão físico para cada beneficiário ficaria inviável. Pensando no problema, surgiu o aplicativo Caixa Tem.

O aplicativo em questão é bastante leve e fácil de usar e por ele, foi proporcionado que os beneficiários pudessem movimentar os seus dinheiros de maneira simples e rápida. Além disso, atualmente, isto é, anos após o seu lançamento, ele é praticamente uma pequena agência da caixa em suas mãos, uma vez que por intermédio dele é possível realizar várias tarefas, até mesmo empréstimos.

Como pagar com Pix usando o dinheiro do Bolsa Família?

O primeiro passo, obviamente, é ter uma conta no Caixa tem e para isso, é preciso efetuar o download do aplicativo, que está disponível tanto para aparelhos Android quanto para aparelhos iOS;

Feito isso, é preciso informar o CPF e uma senha composta apenas por números, ela só será usada uma vez;

Além disso, irá pedir uma verificação por SMS, para você receber o código, isso servirá para você se identificar;

Pronto, você já pode usar os serviços, como pix, pagamento de boletos e muito mais!

A funcionalidade de empréstimo é bem bacana, pois a depender da pessoa, ela pode conseguir opções excelentes, o que pode ajudar a empreender, por exemplo. Para tentar realizar um empréstimo, é preciso abrir o aplicativo e ir até essa opção, após isso, haverá uma avaliação do perfil de crédito para ver se o titular é compatível ou não com a função.

Às vezes ocorrem alguns erros, mas geralmente, basta que o usuário vá em configurações e depois no seu perfil e ajuste a renda mensal, isso ocorre quando a pessoa passa bastante tempo sem realizar essa atualização. Uma vez que essa informação e o cruzamento de outros dados é o que ajuda no momento da validação. O melhor, que há casos, em que o valor é liberado até se a pessoa tiver com o nome no Serasa.

