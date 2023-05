Google “testa” a sanidade mental dos usuários com nova função do MAPS

O Google Maps é simplesmente um aplicativo que revolucionou a maneira na qual as pessoas viajam. Com ele, é possível ter acesso a qualquer endereço de qualquer parte do mundo. Além disso, ele disponibiliza diversas informações, como onde há determinado estabelecimento comercial perto de onde você está. Todavia, uma nova função do MAPS pretende testar a sanidade mental de seus usuários, se trata de uma função que irá informar em tempo real como está a qualidade do ar, entenda o que isso significa e quais os problemas disso.

Como irá funcionar a nova função?

Basicamente, setores responsáveis por informar acerca da poluição do ar, irão fornecer essas informações ao Google Maps, para que ele forneça para os usuários. No momento, a função terá o seu foco em São Paulo. Com isso, ao passo que alguém trafega pelas vias da região, terá informações de como anda as métricas como de poluição, por exemplo.

Essa informação servirá para as pessoas se protegerem e evitarem as áreas, ou caso seja obrigatório passar por elas, tomar os cuidados necessários. E isso acaba testando a ‘sanidade mental’ dos usuários por conta que a poluição do ar pode causar diversos problemas, a saber:

Doenças no trato respiratório: Quando a pessoa é exposta a poluentes atmosféricos, como partículas pequenas, ozônio, dióxido de nitrogênio e de enxofre, isso pode ajudar elas a desenvolverem doenças ou se já tem, de piorá-las, as principais doenças são asma, bronquite e a temida doença pulmonar obstrutiva crônica.

Alergias: Outro sintoma que é tido como ‘menos pior’ são as alergias, que são causadas por conta que no ar há a presença de vários alérgenos, como poeira, pólen e fungos. Quando eles entram em contato com o sistema respiratório de cada indivíduo, pode ocasionar espirros, coriza, dor de garganta e até mesmo falta de ar. Isso são apenas alguns dos problemas de saúde que podem ser causados pela poluição do ar.

Como se proteger da poluição do ar?

Para se proteger, o ideal é evitar essas áreas que mostram uma má qualidade do ar, para isso, é tão importante o acompanhamento dos índices de poluição em uma determinada região. Devido a isso, a nova função do Google Maps será tão valiosa. Além disso, evite locais que produzem esses elementos que causam poluição, como fábricas ou ambientes que queimem biomassa.

Caso você não consiga evitar frequentar a região, por qualquer motivo que seja, use uma boa máscara de proteção, de preferência, a máscara N95. E caso você precise realizar alguma atividade física, a use, mesmo que isso te deixe mais cansado. Mas a melhor opção nesses casos, é procurar um ambiente fechado, como uma quadra de esportes ou uma academia.

Por fim, cuide do ambiente da sua casa, use filtros e purificadores de ar e sempre mantenha o ambiente bastante arejado. Além disso, sempre esteja em dias com suas medicações, para fortalecer o seu sistema imunológico. Tendo em vista tudo que foi dito, agora você está pronto para usar a nova função do Google Maps e conferir diariamente os índices acerca da poluição do ar.

