Sintomas de doenças sexuais que podem aparecer NO ROSTO

As doenças sexuais, chamadas oficialmente de infecções sexualmente transmissíveis, ou somente ISTs, costumam ser difíceis de lidar, principalmente quando não são identificadas logo no início.

É de extrema importância saber identificar todos os sinais de que algo não está certo, a fim de que a condição possa ser tratada logo em seu estágio inicial, a fim de reduzir possíveis complicações.

Inclusive, vale a pena frisar que muitos sintomas de doenças desse tipo podem surgir além dos órgãos genitais.

Os que estão listados abaixo, por exemplo, surgem no rosto.

As doenças sexuais também podem se manifestar na face | Imagem: Kjerstin_Michaela / pixabay.com

As doenças sexuais podem ter as feridas na boca como sintoma

Na doença sexual denominada Sífilis, é comum que apareçam feridas consideravelmente doloridas na boca. Aliás: em alguns casos estas feridas afetam até mesmo a parte de dentro da boca, dificultando a fala e a alimentação.

A Herpes é outra doença dessa categoria que tem as feridas como sintoma, até mesmo se parecendo com a Herpes Labial.

De modo geral, os sintomas que podem representar uma IST de forma oral incluem aftas (mesmo que não sejam dolorosas), amigdalite, garganta dolorida e avermelhada e lesões diversas em volta da boca.

Olhos “rosados” também devem ser sinal de alerta

Muitas pessoas nem imaginam, mas os olhos “cor de rosa” costuma ser um sinal claro de Clamídia, uma das doenças sexuais que surgem por meio do sexo oral.

Caso a pessoa que esteja cominada coce os olhos tendo nas mãos um pouco de secreção genital, os olhos acabam contaminados: não havendo o tratamento correto, dentro de um tempo hábil, é possível que a condição evolua para a cegueira irreversível.

As erupções na pele também fazem parte do pacote

Quando erupções vermelhas aparecem, sem explicação aparente, pode ser sinal de que a Sífilis de instalou, principalmente quando a pessoa costuma manter relações sexuais com diversos parceiros.

Nesse caso, as erupções surgirão de forma bem localizada, mas logo estarão em todo o corpo.

É válido frisar, porém, que os sintomas citados podem estar ligados a condições diversas, e não somente às doenças sexuais. Logo, assim que um deles surgir, é importante buscar opinião médica.

Relembrando o que são as doenças sexuais

As doenças (ou infecções) sexualmente transmissíveis são aquelas que passam de pessoa para pessoa por meio do contato sexual, independentemente de como ele é realizado: basta haver a relação “pele com pele” para que elas possam surgir.

Elas ainda podem ser transmitidas durante a gestação, da mãe para o bebê, e até mesmo em momentos mais específicos, como na hora do parto, na amamentação e nas transfusões de sangue.

Por fim, vale reforçar que nem sempre as doenças sexuais irão apresentar sintomas. Logo, é possível que uma pessoa esteja contaminada e não sinta nada.

Porém, caso os sintomas apareçam eles podem ser os que foram citados acima ou, ainda, os que constam abaixo e estão diretamente ligados aos órgãos genitais:

Corrimento

Verrugas ou mesmo feridas

Coceira

Vermelhidão

Odor anormal

Sangramento

Febre e dores abdominais também podem surgir, a depender do caso.

