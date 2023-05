ALÔ, clientes Nubank! Dá para ganhar dinheiro assim

Todos os clientes Nubank já sabem que este banco digital tem inovado cada vez mais, no que diz respeito à maneira como lidamos com nosso dinheiro todos os dias.

Inclusive, uma das funções mais úteis criadas por esta fintech é a possibilidade de que seus clientes antecipem as parcelas geradas no cartão de crédito, sendo que tal iniciativa tem ajudado, e muito, diversos brasileiros: agora, eles conseguem ter uma vida financeira mais organizada e, ainda, consegue economizar durante a organização de suas finanças.

Ou seja: trata-se de um método que literalmente tem ajudado as pessoas a ganharem dinheiro, de certa forma.

Todos os detalhes sobre como isso funciona são explicados no tópico abaixo.

Os clientes Nubank estão sempre sendo surpreendidos positivamente pelo banco | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que os clientes Nubank devem fazer para aproveitar essa funcionalidade

Toda vez que optar por antecipar as parcelas de seu cartão de crédito, o cliente Nubank recebe um desconto relacionado a cada parte que foi adiantada, e isso pode resultar em uma considerável economia no final de cada mês. Isso sem citar o fato de que, por meio desta funcionalidade, o usuário dos serviços do banco também consegue liberar seu limite de crédito de forma mais rápida, uma vez que sua dívida será paga antes do prazo determinado.

E o processo para solicitar a antecipação em questão não poderia ser mais simples.

O primeiro passo, obviamente, é abrir o aplicativo do banco em um celular de sistema operacional iOS ou Android e, então, clicar no painel de administração do cartão de crédito, uma vez que é nesta parte que aparece o valor da fatura atual.

Depois, é preciso selecionar qual compra parcelada será antecipada, de modo que os detalhes da transação sejam abertos. Feito isso, será hora de selecionar “Antecipar Parcelas” e, em seguida, checar qual é o desconto oferecido. Restará, então, que o usuário escolha a quantidade de parcelas que irá antecipar e finalize a ação.

Este recurso pode ser um grande aliado para que os clientes Nubank consigam se organizar financeiramente e evitar que as despesas fiquem acumuladas. Afinal permite que eles tenham mais controle sobre seus orçamentos e evitem que as faturas do cartão de crédito sejam pagas com atraso.

Isso sem citar o fato de que, optando pela antecipação de suas parcelas, cada cliente ainda pode usufruir das vantagens oferecidas pelo banco digital, por meio dos programas de recompensas.

As vantagens que os clientes Nubank têm por meio do cartão de crédito desse banco

O cartão de crédito da fintech Nubank é uma opção extremamente famosa no mercado, uma vez que não são poucas as vantagens oferecidas.

Quem adquire o famoso Roxinho, por sinal, conta com vantagens como:

1. Anuidade zero, uma vez que o Nubank não trabalha com nenhuma taxa nesse sentido;

2. Controle total das finanças, e de forma simplificada, por meio do próprio aplicativo;

3. Acesso ao Nubank Rewards, que nada mais é que um programa de pontos por meio do qual os clientes Nubank conseguem acumular pontos em cada compra realizada.

Mesmo com tantas vantagens, porém, é sempre válido lembrar que este tipo de produto deve ser usado com sabedoria, a fim de que os gastos não saiam do controle.

