Novos VALORES para quem recebe o Bolsa Família em maio; confira tudo

O Bolsa Família atualmente, é o maior programa de transferência de renda que há, atendendo mensalmente mais de 20 milhões de beneficiários, que recebem pelo menos R$ 600, o que permite que eles tenham uma vida mais digna, juntamente de sua família. Mas além do valor citado, para este mês de maio há algumas mudanças que irão ocorrer no valor, com elas, famílias podem receber mais de R$ 1.000 por mês somente do benefício. Entenda quais os valores e quando o valor será repassado.

Qual valor será pago para os beneficiários em maio?

Neste mês de maio, todos os mais de 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família irão receber um valor mínimo de R$ 600, a fim de garantir uma renda per capita mínima de R$ 142. Para as famílias menores, haverá um ‘bônus’ para completar o piso do pagamento, no caso das famílias maiores, elas irão receber de acordo com a renda per capita mínima que foi estipulada pelo governo.

Além disso, o governo adicionou um novo bônus para todas as famílias que em seu núcleo familiar há crianças com idade inferior a 6 anos, elas irão receber um valor de R$ 150 a mais, lembrando que o valor é limitado a duas crianças por família. Então, só nesses quesitos, uma família pode receber até R$ 900.

Por fim, no mês de Junho, haverá provavelmente a última novidade referente a novos valores no Bolsa Família, isto é, se o adicional anterior contemplava as crianças de até 6 anos, esse novo adicional irá contemplar jovens com idade entre 7 e 18 anos, cada uma receberá um valor de R$ 50 a mais.

Veja também: NOVAS REGRAS Do Bolsa Família Causam Preocupação Nos Beneficiários

Quais serão as regras de permanência no programa social?

É importante entender que para entrar no Bolsa Família, primeiro é preciso ter cadastro no CadÚnico, uma vez que ele é a porta de entrada para os demais programas sociais do governo. Ao entrar no Cadastro Único, a depender dos quesitos que a família cumprir, ela pode ser remanejada para o bolsa família ou outros programas, a depender de sua renda.

No caso do Bolsa Família, ele é destinado para pessoas que estão em situação de pobreza e extrema pobreza, portanto, requer uma renda per capita máxima de até R$ 218. Caso a família esteja dentro dessa faixa de renda, ela tem grandes chances de entrar na folha de pagamentos.

Após entrar no programa, basta cumprir as regras de permanência, além de realizar a manutenção das informações fornecidas ao Cadastro Único. As principais são:

Que as crianças tenham uma frequência regular na escola;

Que as crianças até uma determinada idade, tenham acompanhamento nutricional;

No caso das gestantes, devem ter atendimento pré-natal;

Cumprindo esses requisitos que foram citados e não omitindo informações relevantes na hora do cadastro, o beneficiário não tem chances de ser removido do programa social. Contudo, caso haja a omissão de informações e a fraude for descoberta, ao final das investigações, a pessoa será desligada de maneira permanente do benefício social em questão, como já ocorreu com milhares de pessoas.

Veja também: Governo Pagará EXTRA Para Este Grupo Do Bolsa Família