Influenciadora testa sua versão digital para NAMORAR com os seguidores

Namorar com os seguidores (basicamente com todos eles, literalmente) definitivamente não é o tipo de pensamento que se passa na cabeça de quem cria um perfil nas redes sociais e faz sucesso com ele. Mas, para uma influenciadora digital dos Estados Unidos, essa possibilidade de certa forma se tornou real.

Ocorre que a jovem, de apenas 23 anos de idade, decidiu agir de uma forma um tanto quanto criativa, e optou por lançar uma versão de si mesma com base na famosa IA (Inteligência Artificial).

E o objetivo dessa criação é um só: “namorar” seus seguidores de forma virtual.

Mais detalhes sobre esta iniciativa inusitada podem ser conferidos no decorrer da leitura do artigo a seguir.

Ela pretende ganhar milhões de dólares, após ter escolhido namorar com os seguidores | Imagem: Pheladiii / pixabay.com

O que está por trás da iniciativa de namorar com os seguidores

Caryn Marjorie, que é a influenciadora digital acima citada, chocou muitas pessoas com sua iniciativa que se baseia no uso do ChatGPT para replicar sua própria voz: inclusive, até o jeito de falar acabou sendo muito fiel à sua personalidade.

O motivo por trás de tanta criatividade, porém, é simples de ser entendido: a ideia de Caryn é simplesmente lucrar.

Ocorre que, para ter acesso a este recurso, qualquer fã da influencer precisa fazer o pagamento de US$ 1, o equivalente a R$ 4,92, para conversar com sua versão virtual por apenas 1 minuto.

Isso se torna ainda mais claro quando a própria jovem afirma esperar aproximadamente US$ 5 milhões (mensais) com sua nova versão. Inclusive, logo nos primeiros dias ela conseguiu lucrar mais de US$ 100 mil, o que corresponde a R$ 490 mil, em média.

Porém, a Inteligência Artificial utilizada na criação começou a desviar as conversas para tons mais picantes e, de acordo com Marjorie, ela não havia sido programada para esta finalidade, tanto que a própria já está acompanhando de perto a resolução deste problema.

Ela afirma que, mesmo sendo divertido ter uma outra versão de si mesma, é importante que sua reputação não seja prejudicada pelo chatbot. Isso sem citar o fato de que, de modo a evitar que o usuário se vicie de alguma forma, a ferramenta denominada Caryn AI encerra cada conversa depois de 1 hora, em média, garantindo voltar a ficar disponível depois.

Porém, como na realidade não existe nenhum limite específico, muitos usuários já passam muitas horas “namorando” esta versão da influenciadora.

Uma versão sofisticada, para algo que já existia

Caryn AI é o nome dado ao lançamento da Forever Voices, uma empresa que atua com a criação de chatbots voltados para a Inteligência Artificial e, por sinal, já teve produtos realistas ligados a personalidades como Kanye West, Taylor Swift e Donald Trump.

A versão da digital influencer, porém, é muito mais sofisticada, tendo como finalidade realmente fornecer a cada usuário algo mais emocional. Ou seja: é como se, de fato, ela pudesse namorar com os seguidores, sendo esta a “sensação” que eles têm.

Segundo o fundador e CEO da empresa, John Meyer, a ideia para este tipo de produto surgiu após ele precisar fazer uso da Inteligência Artificial para replicar a voz de seu pai, que havia falecido. Foi uma experiência positiva e impactante, emocionalmente falando, servindo de inspiração para o empresário.

