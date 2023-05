É isso o que acontecerá quando o PAPEL HIGIÊNICO acabar de vez

Muitas pessoas da nova geração não sabem, mas, antigamente (e não tão antigamente assim) era extremamente comum entrar na casa de alguém e notar que no banheiro existiam nada menos que 2 vasos sanitários. Porém, apenas 1 era de fato “oficial”, sendo o outro o famoso e consideravelmente ultrapassado bidê.

As pessoas mais jovens, por sinal, muito provavelmente nunca viram um de perto.

Acontece que o bidê propriamente dito nada é do que um objeto muito similar ao vaso sanitário, feito completamente de louça e tendo como objetivo a higienização do bumbum após o uso do “vaso principal”.

E seu funcionamento não poderia ser mais simples e repleto de praticidade: é só girar o seu registro e imediatamente um jato de água fará seu serviço de limpeza, desde que seja direcionado ao local correto, claro.

O mais surpreendente, a respeito desse objeto, é o fato de que, em algumas culturas, ele ainda é usado diariamente. Inclusive, para muitos “futurologistas” e especialistas, ele tem tudo para retornar a ser usado com frequência no futuro. Isso, por sinal, é reforçado pelo fato de que muitas pessoas acreditam que o papel higiênico pode simplesmente ser extinto um dia.

Mais detalhes sobre esse assunto tão curioso podem ser conferidos no decorrer dos tópicos abaixo.

Um mundo sem papel higiênico é impensável para a maioria das pessoas | Imagem: Claire Mueller / unsplash.com

Uma possível sociedade na qual o papel higiênico não existe

Milhões de pessoas em todo o mundo fazem uso do papel higiênico todos os dias, várias vezes por dia e, com base nisso, é possível deduzir que esse é o tipo de produto que dificilmente se tornará proibido ou obsoleto tão rapidamente.

Porém, existem culturas que simplesmente preferem não fazer uso do mesmo, e isso se dá por conta de vários motivos.

O que se sabe, de modo geral, é que usar esse item de higiene acaba por impactar diretamente o meio ambiente, uma vez que seu processo de fabricação gera diversos resíduos e, ainda, faz uso de uma considerável quantidade de madeira.

E isso tudo quer dizer, basicamente, que é necessário aderir a outros mecanismos, alinhados ao fomento de hábitos que estejam alinhados à preservação ambiental e à diminuição da quantidade de lixo gerada todos os dias. Neste sentido, é justamente o bidê que acaba sendo visto como uma das soluções que mais fazem sentido, não sendo à toa que seu uso voltou a ser pauta de discussão para muitas pessoas.

Os benefícios atrelados ao uso do famoso bidê

Mesmo sendo algo que definitivamente não fará parte de um futuro próximo, a substituição do papel higiênico pelo bidê pode causar estranhamento em muitas pessoas.

Logo, quanto mais conhecimento houver a respeito dos benefícios que esta opção de cuidados higiênicos oferece, menos será esse estranhamento, caso a substituição de fato venha a acontecer um dia.

E, de modo geral, os principais benefícios atrelados ao uso do bidê incluem:

Mais higiene, inclusive evitando possíveis queimaduras causadas pelo papel higiênico;

Maior cuidado com o meio ambiente, uma vez que uma quantidade menor de produtos químicos irá parar nos oceanos;

Melhora das hemorroidas, por conta da temperatura regulada da água.

Por fim, vale frisar que quem quer deixar o papel higiênico de lado também pode usar o chuveirinho íntimo. Mas, de fato, o bidê apresenta mais praticidade e facilidade de uso.

