A empresa pode alterar a DATA do salário? Entenda

O salário é extremamente importante ser pago na data correta, pois os trabalhadores se planejam com esse dinheiro, e alteração da data de pagamento pode prejudicar esse cronograma já que estão acostumados em receber determinada data, se caso isso for acontecer é necessário avisar com antecedência para ninguém ser prejudicado, em ambas as partes.

A empresa também tem suas limitações, dificuldades, e as vezes é necessário ocorrer algumas mudanças dentro dessa organização e no contrato de trabalho, porém será que realmente a data de pagamento do salário pode ser modificada sem avisar o trabalhador? Confira!

Antes de mudar a data de pagamento é necessário avisar os funcionários. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que a legislação prevê sobre o assunto?

O artigo 459 da CLT diz que as empresas podem sim mudar a data de pagamento, mas não pode ser superior a 1 mês, salvo somente comissões ou outros.

Ou seja, a lei diz apenas de uma data limite para que esse pagamento aconteça e que não pode ser ultrapassada, sob pena de autuação com a correspondente imposição de multa administrativa, e também como a da de correção de valores salariais, ao qual cabe o empregador decidir qual ocasião do pagamento dos salários.

Qualquer alteração na data de pagamento do salário não precisa acontecer de forma súbita, sem prévia comunicação para todos os funcionários.

Alteração da data de pagamento do salário

A escolha da data de pagamento precisa ser uma escolha da empresa e não do funcionário, desde ela está andando no caminho certo e cumprindo todos os requisitos para fazer esse pagamento até o 5º dia útil do mês. Ou seja, se a empresa estiver cumprindo as regras ela pode escolher qual data ela quer fazer esses depósitos.

Porém, o que estamos discutindo é sobre essa alteração na data de salário, mas é necessário que antes da mudança comunique antecipadamente todos os funcionários que não sejam pegos de surpresa.

Além disso, é preciso também cumprir o prazo de pagamento até o dia 5º dia útil do mês. Assim, percebe-se que a empresa tem a liberdade para escolher qual a melhor data para que elas possam fazer esse repasse. ´

Mas é preciso ressaltar que a empresa precisa comunicar os funcionários, estamos reforçando essa informação pois a empresa que agir ao contrário pode ser prejudicada se caso os funcionários entrarem com uma ação da justiça.

É extremamente comunicar todos os funcionários, explicar que irá trocar a data de pagamento e qual será a nova data e a partir de qual mês que vai iniciar essa mudança, pois o funcionário precisa se programar para essa mudança no calendário, já que o trabalhador depende do salário para pagar as contas, comprar alimento, transporte, entre outros.

A maioria dos trabalhadores colocam a data de vencimento de boletos próximo a data do salário, e mudando a data sem avisar isso pode prejudicar financeiramente o funcionário.

