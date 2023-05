SAIU! Calendário do 13º do INSS já foi liberado

Boa notícia! Há cerca de duas semanas o Presidente Lula anunciou a antecipação do 13° salário aos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os valores começarão a ser repassados em 10 dias. Lembrando que os repasses acontecem em duas parcelas de 50% referente ao valor do salário mínimo. Mais de 30 milhões de brasileiros serão beneficiados com o benefício liberado. Veja mais detalhes e as datas estipuladas.

Calendário do 13° do INSS é liberado | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

13° salário começa a ser pago

Mais de R$ 60 bilhões serão investidos apenas para os repasses do 13° aos beneficiários do INSS. Normalmente os recursos são transferidos aos beneficiários entre os meses de agosto e setembro. Por conta da pandemia, o 13° salário passou a ser antecipado.

Neste ano de 2023 o Brasil já não se encontra mais presente na lista de países que vivem em crise sanitária, por isso, até algumas semanas atrás o valor não seria antecipado. Com uma canetada o presidente alterou a decisão.

Os repasses serão repassados aos beneficiários de acordo com o número do NIS, lembrando que os beneficiários que recebem apenas 01 salário terão prioridade. É válido lembrar que não são todos os beneficiários do INSS que têm direito ao 13° salário.

Por exemplo: os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não recebem os valores em si. Além disso, o novo valor já foi atualizado! Apenas os aposentados, pensionistas e alguns outros beneficiários como prevê os seus respectivos editais.

Os valores do 13° são baseados no salário mínimo. Até então, o valor do 13° salário seria duas parcelas, totalizando o montante de R$ 1.302. Com o aumento do salário, as parcelas devem totalizar o valor de R$ 1.320.

Datas de pagamentos são atualizadas

Portanto, os repasses envolvendo o 13° salário irão começar neste próximo dia 25 de maio. Iniciando pelos brasileiros beneficiários do INSS que recebem apenas 01 salário mínimo. A segunda parcela será paga depois do dia 26 de junho.

A primeira parcela começará a ser paga no dia 25 de maio e a última no dia 7 de junho. Ou seja, os beneficiários irão começar a receber apenas no próximo mês (alguns). O valor é depositado diretamente na conta do beneficiário. Juntamente com o benefício em si.

Veja as datas da primeira parcela

Número final do NIS: 1

Data: 25 de maio

Data: 25 de maio Número final do NIS: 2

Data: 26 de maio

Data: 26 de maio Número final do NIS: 3

Data: 29 de maio

Data: 29 de maio Número final do NIS: 4

Data: 30 de maio

Data: 30 de maio Número final do NIS: 5

Data: 31 de maio

Data: 31 de maio Número final do NIS: 6

Data: 1 de junho

Data: 1 de junho Número final do NIS: 7

Data: 2 de junho

Data: 2 de junho Número final do NIS: 8

Data: 5 de junho

Data: 5 de junho Número final do NIS: 9

Data: 6 de junho

Data: 6 de junho Número final do NIS: 0

Data: 7 de junho

Desse modo, os beneficiários já poderão consultar o extrato bancário a fim de visualizarem os novos valores a serem pagos e entregues.

Ademais, espera-se que nos próximos anos o Governo normalize as datas de repasses do 13° salário. Há parlamentares que defendem a mudança definitiva das datas. Entrementes, tudo ainda não passa de especulações.