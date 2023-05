Você pode beber ou passar na cabeça! CHÁ VERDE previne queda capilar

Se você faz parte do grupo que gosta de tomar um bom chazinho para tudo essa notícia é para você. Hoje vamos falar especialmente do chá verde, que é um dos ingredientes mais utilizados ao redor do mundo, tanto para fazer bem para o corpo, quanto para beleza, diminuir acne, clarear as olheiras, entre outros.

Porém, de todos esses pontos que citamos que o chá verde pode ajudar, poucos conhecem que ele também tem um reconhecimento para prevenir a queda de cabelo e ele atua com uma série de benefícios, além de deixar o cabelo com um charme natural e saudável.

Ficou curiosa para saber como utilizar o chá verde no cabelo? Confira o texto abaixo.

confira como fazer o tônico de chá verde. Imagem: zirconicusso / FreePik

Chá verde tem benefícios para o cabelo

Há um fato interessante que em diversos cosméticos o chá verde está cada vez mais sendo incluído em suas composições, normalmente, ele é identificado como derivado da Camellia sinensis e é utilizado para fins medicinais.

O chá verde tem diversas propriedades pois são antioxidantes, antimicrobianas, anti-inflamatórias e estimulantes, teor de cafeína, é por isso que tem grandes benefícios para o cuidado do corpo humano em geral, mas hoje vamos focar no tratamento e benefícios que ele pode dar para o cabelo, que são:

Fortalece os folículos capilares.

Promove o crescimento saudável do cabelo.

Promove brilho natural e proporciona textura sedosa.

Seu conteúdo rico em vitaminas e propriedades previnem a queda de cabelo.

As propriedades antioxidantes e antimicrobianas combatem o aparecimento de caspa.

Ajuda a reduzir a produção de gordura no couro cabeludo.

Melhora a circulação sanguínea na área.

Mas como posso usar esse chá verde para conseguir prevenir a queda do meu cabelo?

O primeiro ponto é parar o chá verde para poder utilizado, precisa de um litro de água, despeje em uma panela e deixe esquentar um pouco até chegar à ebulição. Assim que chegar nesse feito, tire do fogo e coloque 5 colheres de sopa do chá verde ou 3 saquinhos e deixa descansar por 15 minutos.

Depois que passar 15 minutos é preciso coar o resultado e despeje em um recipiente que tem spray, já que o objetivo dessa preparação é usar o chá verde como um tônico no cabelo.

Se for da sua preferência você pode guardar na geladeira por até 3 horas e usar no cabelo quando estiver frio, isso também vai ajudar na circulação sanguínea no couro cabeludo.

Veja também: Saúde ficará MAIS CARA no Brasil? Planos anunciam reajuste

Procedimento de colocar o tônico capilar

Assim que lavar o cabelo, seque com a toalha para tirar a umidade com uma toalha e coloque o tônico natural de chá verde que você fez, aplique no couro cabeludo e massageie com os dedos.

Espere um período de 30 minutos e lave novamente. Mas se caso desejar, pode deixar o tônico secar no cabelo. É uma boa opção para prevenir as capas e reduzir a queda de cabelo, dando mais forças e brilho aos fios auxiliando no fortalecimento, além de deixar o cabelo com um cheiro bom.

Veja também: Plano de saúde é OBRIGADO a cobrir implante de cabelo? Entenda