GRANDE NOTÍCIA para quem é cliente do nubank acaba de sair

Mais uma vez o banco digital da Nubank está criando ferramentas pensando na praticidade de todos os tipos de clientes que o banco atende, dessa vez a boa notícia é para os MEIs. Na última quinta-feira (11) o Nubank anunciou um lançamento de um centro destinado para quitação de tributos.

Ou seja, de início essa será uma ferramenta destinada e disponibilizada para os clientes MEI que tem como PJ no banco digital, e assim o banco vai conseguir oferecer ao cliente uma oportunidade de conseguir lhe dar melhor com a responsabilidade da empresa somente em um banco e em uma só conta.

Livia Chanes, que é a responsável pelas operações da fintech no Brasil e afirma “O propósito da conta PJ do banco Nubank tem o intuito de facilitar a vida e resolver os problemas de todos os empreendedores brasileiros, ou seja, é para que os nossos clientes consigam de maneira prática de concentrar no seu empreendimento, manter todos os impostos do MEI em dia e com segurança, tudo dentro da conta”.

novidade no Nubank para quem tem conta PJ. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank lança novidade

Desde quando Nubank laçou essa novidade mostra que não será mais necessário o MEI fazer a emissão da guia DAS que é Documento de Arrecadação do Simples Nacional, através de outras aplicações ou sites, ou seja, o cliente do nubank vai conseguir fazer esse procedimento dentro da conta e do próprio app, e assim não precisa ir ao site da Receita Federal para pagar por boleto.

Como sabemos, muitas das vezes esse é um processo bem complexo e as vezes o empreendedor que precisa entrar em vários sistemas para conseguir fazer esse pagamento acaba sendo confuso, por isso essa nova ferramenta do Nubank vai simplificar esse processo para seus clientes.

Outro ponto que o Nubank destacou é que todos os seus clientes que são MEI vão receber uma notificação do banco como um lembrete mensal para garantir que se eles se lembrem e paguem o DAS em dia, além de ter a confirmação desse pagamento instantâneo, conseguir verificar todos os que estão em atraso e pode fazer o pagamento com o dinheiro que está na conta PJ ou através da opção de pagamento pelo cartão de crédito.

Modo escuro: outra novidade do Nubank

Para complementar o mês de novidades, Nubank resolveu atender outros pedidos de clientes e já anunciou uma nova ferramenta que é o Modo Escuro, ou seja, tem o objetivo de reduzir uma interface com tonalidades escuras no app, e assim vai diminuir o esforço visual em ambientes que tem pouca iluminação.

É uma ferramenta boa para as pessoas que tem sensibilidade a luz ou que tem problemas de visão devido a esse contraste.

