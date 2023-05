Filhos de até 18 ANOS terão adicional do Bolsa Família?

O relançamento do novo programa bolsa Família aconteceu no mês de março pelo presidente Lula (PT) e junto com ele foi comunicado o pagamento de benefícios adicionais com novos valores para as famílias que estão inscritas no programa, que são mais de 21 milhões de famílias.

E desses benefícios adicionais que Lula garantiu são para as crianças, gestantes e jovens de até 18 anos. Mas isso está causando dúvida nos beneficiários, no entanto é importante destacar que esses benefícios adicionais não serão pagos para todo o beneficiário da família, somente para quem entra no requisito.

Esses benefícios adicionais só começarão a ser pagos no mês de junho, somente o benefício primeiro infância que vai começar a ser pago esse mês no valor de R$ 150,00 para crianças de 0 a 6 anos (valor só é pago para no máximo duas crianças por família). Já o benefício adicional da gestante e jovem de até 18 anos começará somente em junho.

confira os benefícios adicionais do programa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Isso acontece porque com esses benefícios adicionais muda a estrutura de pagamentos do programa de transferência, ou seja, vai levar em consideração todas as características de cada grupo familiar para definir todas as quantias que serão pagas.

Como são milhões de pessoas que recebem do maior programa social do governo que é o Bolsa Família, existe um sistema que eles usam para conseguir definir o quanto cada família vai poder receber no mês, dentro das regras do programa. Todos precisam ficar atentos, principalmente as famílias que são numerosas e que podem receber a mais do que apenas a parcela fixa do programa de R$ 600,00.

O sistema de chama SIBEC (Sistema de Benefícios ao Cidadão) que atualmente está passando por uma atualização no sistema. O processo começou no dia 29 de abril e como é demorado, a previsão é para que seja concluído até o dia 23 de junho.

Benefício em maio

Até que seja concluído o sistema, os beneficiários do programa ainda vão receber neste mês de maio os valores que já recebem, ou seja, a parcela fixa de R$ 600, que era pago no antigo programa Auxílio Brasil. É válida destacar que todos recebem: seja unipessoal, famílias com crianças ou com gestantes.

Neste mês de maio, o novo benefício da Primeira Infância vai começar a ser pago no valor de R$ 150, como informamos acima. É importante compartilhar a notificação para todas as famílias que contrataram o empréstimo consignado no ano de 2022, que neste mês as parcelas continuarão sendo descontadas, por isso alguns beneficiários podem receber menos que os R$ 600 fixo.

Veja também: ALÔ, BENEFICIÁRIOS! Abono de dezembro do Bolsa Família 2023 foi confirmado?

Adicional do Bolsa Família

Lula quis lançar o benefício adicional para ajudar na renda das famílias que participam do programa, mas que são famílias numerosas e que somente com os R$ 600 é difícil sustentar todas as pessoas que moram na mesma casa.

Por isso, esses valores vão ser pagos a partir do mês de junho, pois será o mês que o Bolsa Família vai avaliar cada grupo familiar para decidir o valor que será pago por mês para cada um. Veja abaixo quais são esses benefícios adicionais que Lula acrescentou.

Primeira Infância

Benefício de renda de cidadania

Benefício complementar

Benefício de renda variável.

Veja também: Governo anuncia ATUALIZAÇÃO DEFINITIVA no Bolsa Família