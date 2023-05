PRESOS em uma PAIXÃO RUIM! 3 signos pensarão apenas no ex

Todos os amantes e admiradores da astrologia já sabem que Mercúrio estará retrógrado em Touro até o dia 15 de maio, especificamente. O que muitas pessoas se esquecem, porém, é o fato de que esse movimento dos astros influencia diretamente todos os signos, das mais diversas formas.

Inclusive, é comum encontrar, neste período, pessoas que estejam repletas de pensamentos relacionados ao passado, principalmente no que diz respeito a relacionamentos amorosos que tiveram que ser desfeitos.

E isso ocorre justamente por que estas pessoas nasceram sob 3 signos muito específicos, que estão propensos a pensar muito no ex nos próximos dias. Aliás: propensos a pensar no ex de forma apaixonada, diga-se de passagem.

O motivo para tanto apego está justamente em Touro, um dos signos mais apegados do horóscopo.

Mas, afinal: quais são os 3 signos que se pegarão pensando no ex constantemente?

A resposta está no próximo tópico!

O pensamento no ex estará mais fixo para estes signos | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os signos que pensarão somente em antigos amores nos próximos dias

Ficar refletindo sobre o passado nem sempre é uma boa ideia.

Mas, para estes 3 signos, os pensamentos desse tipo estão quase impossíveis de serem controlados:

Signo de Touro

Mercúrio está em Touro, então, nada mais justo do que este signo ser o primeiro da lista!

Para os taurinos, por sinal, os relacionamentos sempre estão associados a segurança e conforto, não sendo à toa que, agora, eles se encontrem pensando sobre amores passados. O que poderia ter sido feito de modo diferente, a fim de salvar o relacionamento? Bem… Esta é apenas uma das perguntas que os nativos de Touro estão se fazendo.

Signo de Leão

A obstinação e a determinação são as características marcantes deste signo, e isso, de certa forma, facilita para que os leoninos comecem a pensar sobre os ex-amores de forma mais constante.

Neste momento de Mercúrio retrógrado, eles não raramente se encontram refletindo sobre os momentos felizes vividos, e até mesmo tentarão recuperar o relacionamento perdido: as tentativas de se reconectar realmente podem acontecer, inclusive por meio do envio de mensagens.

Signo de Aquário

Aquário faz parte dos signos de ar e, por isso, pode ser muito racional, sempre adotando a lógica em todas as suas decisões. Porém, quando o assunto é amor, a teimosia pode tomar conta de qualquer aquariano.

Uma vez que Mercúrio está em Touro de forma retrógrada, os nativos deste signo ficarão revivendo as memórias dos relacionamentos finalizados, principalmente no que diz respeito àqueles cujo fim foi inesperado ou abrupto demais.

Um detalhe que deve ser lembrado sempre

Mesmo que os signos acima ganhem destaque, no que diz respeito a se perder em pensamento do passado, vale lembrar que somos pessoas únicas, e que os mapas astrais, de modo geral, influenciam diretamente as reações que teremos sempre que Mercúrio estiver retrógrado.

É preciso lembrar, ainda, que a astrologia é somente uma das muitas ferramentas que existem, no que diz respeito a ajudar alguém a entender seus comportamentos e sentimentos.

Sendo assim, quem está preso nos pensamentos amorosos do passado deve ter em mente que é possível seguir a vida, mesmo sem ter uma pessoa do lado.

