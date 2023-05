Novas contas BLOQUEADAS em maio já foram listadas

Faltam poucos dias para iniciar novamente o ciclo de pagamentos do Bolsa Família. Com os repasses de R$ 600 adicionados de outros valores. Bem como R$ 150 referente as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos. Entretanto, em meio a tantas novidades, o Bolsa Família informou que uma nova parcela de pessoas acabaram sendo bloqueadas do programa. O motivo? Ainda é o mesmo. Veja como verificar acerca dos bloqueios e o que fazer nesses casos.

Nova lista de bloqueados do Bolsa Família já está em andamento – Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br.

Bolsa Família suspende novas contas

O Bolsa Família é o principal programa de distribuição de renda entre os brasileiros. Muitas famílias foram bloqueadas nos meses anteriores. Logo no início do ano ficou confirmado mais de 10 milhões de contas com suspeita de fraudes. Bem como sonegação de renda e quantidade de membros.

As famílias que foram confirmadas acabaram sendo suspensas. Lembrando que a primeiro momento o ato de suspensão foi anunciado através de uma mensagem de texto para os beneficiários. Entretanto, um outro fator chamou bastante a atenção.

Que os bloqueios não pararam e cada vez mais contas foram bloqueadas. As pessoas que foram bloqueadas nos meses anteriores ainda (nem todos) não voltaram a receber os repasses.

Visto que o Governo Federal deu dois meses para que elas regularizassem seus benefício. Ou seja, os cadastros suspensos devem ir até o CRAS local a fim de corrigirem os dados equivocados e dessa maneira passar por uma nova análise. Entretanto, não há garantias de que isso aconteça de maneira instantânea.

Como evitar ser bloqueado no Bolsa Família?

Muitos brasileiros acabam sendo bloqueados no Bolsa Família por pura negligência. O Bolsa Família é voltado para os brasileiros que vivem sob baixa renda. Com ênfase naqueles que vivem em estado de pobreza ou extrema pobreza. Caso contrário, a família não terá direito ao programa. Por mais que esteja inscrita no CadÚnico, entretanto, os critérios de cada programa são diferentes.

Entretanto, muitos beneficiários acabam indo contra as regras e de falto hão de ser bloqueados. Siga os passos abaixo e evite ser bloqueado do Bolsa Família.

Tenha renda compatível com o benefício;

Declare corretamente a quantidade de membros do núcleo familiar e seus respectivos ganhos mensais;

Declare corretamente a renda mensal per capita;

Esteja dentro das regras estipuladas pelo programa referente aos jovens e gestantes.

Pronto! Estando dentro das regras estipuladas pelo Governo Federal e principalmente mantendo a transparência de informações, não há qualquer risco. O programa é voltado para o auxílio das famílias e não o contrário. Lembrando que as famílias que foram bloqueadas em sua grande maioria eram de cadastros unipessoais oriundos de fraudes.