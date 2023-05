Auxílio-gás: maneira de pagamento pode mudar para os BENEFICIÁRIOS

Tem um projeto que está circulando na Câmara dos Deputados que a maioria dos brasileiros ainda não sabem, esse projeto prevê algumas mudanças no sistema de pagamento do programa social Auxilio-gás.

O auxílio-gás começou a ser pago no mês de dezembro desde o ano de 2021, para ajudar as famílias que se encontram na situação de vulnerabilidade social conseguir comprar um gás de cozinha de 13kg.

Daniel Almeida (PCdoB-BA) que é deputado e autor dessa proposta, ele afirma que a ideia principal é criar ideias para que realmente a pessoa que esteja recebendo do auxílio-gás use o dinheiro para comprar o botijão de 13kg. Para o governo ter o controle da situação.

projeto ainda está em discussão na Câmara. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como é feito o pagamento do auxílio-gás atualmente, e como funciona?

Atualmente, o Governo Federal repassa o dinheiro de forma bimestral e o valor corresponde a 100% do preço médio do botijão de gás. Esse repasse é depositado na conta do beneficiário do programa e ele pode usar da maneira que quiser, por mais que o dinheiro tenha sido destinado para a compra do botijão de gás.

Novo projeto para o auxílio-gás

Como dito acima, esse novo projeto do programa social auxílio-gás que ainda está na Câmara dos Deputados prevê que o dinheiro repassado a essas pessoas sejam realmente utilizadas para comprar o botijão. Estão pensando em criar um cartão para a pessoa conseguir trocar no botijão em uma rede credenciada pela Agência Nacional de Petróleo.

Mas porque criar esse novo método?

O deputado Daniel Almeida enfatiza que os dados mais recentes mostram que desde o início que começou a ser pago o auxílio-gás, que foi em dezembro de 2021, era para os números de vendas do botijão de gás aumentar, porém está caindo, e isso indica que as pessoas não estão usando o dinheiro do auxílio para comprar o botijão de gás.

Para complementar o deputado disse “É também uma forma de possibilitar o consumo do GLP, combustível mais eficiente e limpo. Pois o pagamento do valor de no mínimo 50% do preço nacional de referência do botijão de treze quilogramas não consegue atender a aquisição desse produto na casa dos brasileiros”.

Críticas a esse novo projeto do auxílio-Gás

Antes mesmo de iniciar a conversa sobre o projeto, com somente o texto apresentado alguns especialistas já se posicionaram sobre o caso e falaram que a queda das vendas do botijão de gás pode estar ligada ao preço que está alto para toda a população comprar e não de quem recebe o auxílio-gás não comprar o produto.

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome divulgou alguns dados recentemente onde mostra que 5,7 milhões de pessoas estão recebendo atualmente o auxílio-gás, ou seja, é somente uma pequena parcela relacionado as pessoas que recebem do programa social Bolsa Família.

